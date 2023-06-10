Zа Vойну: Трампу предъявили обвинение

Агенту Дональду официально предъявили обвинение по 28 пунктам связанным с хранением секретных документов дома у агента Дональда. В числе документов – материалы об американской ядерной программе.

Само собой, все это туфта, в стиле давно разоблаченного "Рашагейта". Новую кампанию по сути раскручивают те же самые люди, что и прошлую, про связи Трампа с Россией.

Разумееся, основная цель обвинений – любой ценой не пустить Трампа на выборы. В этом шайка Байдена расчитывает на помощь части истеблишмента республиканской партии, которая хочет слить Трампа даже ценой поражения.

Как следствие, к 2024 году обе стороны будут стремиться играть на уничтожение – демократы будут пытаться запретить Трампу участвовать выборов и даже посадить его, а Трамп и его миньоны будут раскручивать импичмент Байдена и тему коррупции Байдена.Вот эти люди учат нас демократии. Вернее учили.

PS. Кстати, Байден, как и Трамп, также незаконно хранил секретные документы дома. Но это другое.

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