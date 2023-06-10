Мнение: Сравнительная социология

В телеграм-канале Нарративы опубликовали якобы некую “утечку” из так называемых “опросов ФСО” следующего содержания:

“Результаты последнего закрытого опроса ФСО весьма интересны.

1. 10-15% опрошенных активно поддерживают СВО. Остальные полностью индифферентны.

2. Более 60% опрошенных до 30 лет негативно относятся к СВО и считают,что это тормозит развитие страны.

3. 38% негативно относятся к ЛГБТ сообществу, остальные индифферентно.

4. 47% скорее негативно относятся к украинцам,чем положительно.

5. Опрошенные, разделяющие либеральные и демократические ценности положительно относятся к Мишустину, Собянину, Кириенко.

6. Опрошенные, разделяющие консервативные ценности положительно относятся к Володину, Пригожину, Кадырову, Бастрыкину.

7. Уровень поддержки Пригожина в пределах 20-23%. У Медведева-16%.

8. Из лидеров системных партий самый значимый рейтинг у Зюганова, Слуцкого и Прилепина”.

Как всегда в таких случаях – во-первых, совершенно непонятно, каким образом данные “закрытого опроса ФСО” вообще могли оказаться в распоряжении телеграм-канала. Через ЦРУ передали? Ну а во-вторых – за время работы в разных регионах я много раз сталкивался с этими “опросами ФСО”, зачастую – без сомнений в том, что это действительно они (добывали по своим каналам знакомые мэры и губернаторы, делились добычей). И по опыту знаю, что как правило ФСО гонит всякую лажу, к которой невозможно серьезно относиться. Что, в принципе, и понятно – “социологи в погонах” варятся в своем собственном соку, никакой перекрестной проверки у них нет, критики могут не бояться, лепи что хочешь – чем они обычно и занимаются. В принципе, в профсреде к их “опросам” отношение всегда было довольно юмористическое (как, в общем, и к любому творчеству людей в погонах).

Но к данному опросу попросили “отнестись”. И хотя у меня были только качественные данные (фокус-группы) по нескольким регионам – примерно “сверить часы” можно. Так вот, по ощущениям:

Стоит еще раз отметить, что результаты фокус-групп некорректно напрямую переносить в количественные показатели, там лишь тренды.

Но по ощущению – СВО поддерживают не 10-15%, а 30-40%. Негативно к СВО относятся 15-20%, а не 60%.

Про ЛГБТ сообщество я не спрашивал. Но, думаю, тоже – максимум процентов 30 негативно, остальным накласть.

По украинцам – ну да, тут согласен – рост негатива, сейчас, наверно, процентов 40.

По людям с “либеральными ценностями” – не знаю, их исчезающе малое количество. Но Мишустин чуть ли не на втором месте по популярности после Путина. Кириенко в массе не знают, к Собянину позитивно – порядка 50-60%, но только в Москве (в регионах его тоже не знают особо).

Про Пригожина – да, процентов 15-20, а вот Медведева мне почти не называли.

Зюганова-старшего мне называли вообще ТОЛЬКО коммунисты, больше никто. Слуцкого банально не знают нигде (хотя Жирик внезапно стал кумиром, в соответствии с пушкинским “они любить умеют только мертвых”). Прилепин – тоже нет, в массах неизвестен (масса книжек не читает).

Примерно как-то так.