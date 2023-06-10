 

Загробный лик и мистика на погосте: могила провидицы Джуны наводит ужас

10.06.2023, 4:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Писательницы Евгении Давиташвили, известной на всю страну как Джуна, не стало в 2015 году. Вчера, 8 июня, исполнилось ровно восемь лет со дня ее смерти. Не секрет, что при жизни о загадочной поэтессе ходило множество слухов. Одни считали художницу ясновидящей и колдуньей, а другие относились к ее целительным способностям скептически, называя шарлатанкой. А после кончины писательницы споры, казалось, только усилились.

Скоропостижный уход Джуны не имел к мистике никакого отношения. По официальной версии она скончалась от инсульта в возрасте 65 лет. Впрочем, говорили, что накануне своей кончины Евгения чувствовала приближение смерти. Однако самое удивительное и пугающее начало происходить уже после ее похорон.

Евгения
Давиташвили упокоилась на Ваганьковском кладбище рядом с сыном Вахо. Провидица души не чаяла в отпрыске и не могла справиться с горем, когда его не стало. В какой-то момент ясновидящая даже собиралась раскопать могилу и клонировать тело наследника. А спустя 14 лет, когда Джуна ушла вслед за сыном, на погосте начала происходить самая настоящая мистика.

По слухам, к надгробию писательницы боятся приближаться даже работники кладбища. Могила предсказательницы буквально наводит на них ужас. Говорят, там можно увидеть загробный лик в виде женского силуэта с длинными волосами. Кроме того, у места захоронения Джуны буквально из ниоткуда появляются обрывки ткани красного цвета, который при жизни так любила поэтесса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду

10.06 / На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова

10.06 / В районе Филевский парк появится образовательный комплекс

10.06 / Yeni Safak – баланс сил меняется — страны Персидского залива создают очередной альянс без США

10.06 / Хмельницкая просит деньги для врача на лечение рака

10.06 / От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого

10.06 / Москвичей приглашают на спортивный праздник “МамаПати Старты”

10.06 / Москвичей приглашают на спортивный праздник “МамаПати Старты”

10.06 / Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника

10.06 / Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика