Zа Vойну: Фонк от МО РФ
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Бодрая нарезка от Министерства обороны с кадрами работы с 4 по 9 июня в рамках Запорожской оборонительной операции.
Под фонк.
Плюс еще "Леопард" и "Брэдли"
Плюс кадры работы по бронетехнике НАТО
Плюс еще нарезочка.
К ночи противник перегруппировался и снова начал арт.подготовку готовясь к новым атакам.
Расход стратегических резервов пошел.
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Источник: Colonel Cassad
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