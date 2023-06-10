 

Zа Vойну: Фонк от МО РФ

10.06.2023, 4:05, Разное
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Бодрая нарезка от Министерства обороны с кадрами работы с 4 по 9 июня в рамках Запорожской оборонительной операции.
Под фонк.

Плюс еще "Леопард" и "Брэдли"

Плюс кадры работы по бронетехнике НАТО

Плюс еще нарезочка.

К ночи противник перегруппировался и снова начал арт.подготовку готовясь к новым атакам.
Расход стратегических резервов пошел.

Источник: Colonel Cassad


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