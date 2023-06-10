Zа Vойну: Фонк от МО РФ

Бодрая нарезка от Министерства обороны с кадрами работы с 4 по 9 июня в рамках Запорожской оборонительной операции.

Под фонк.

Плюс еще "Леопард" и "Брэдли"

Плюс кадры работы по бронетехнике НАТО

Плюс еще нарезочка.

К ночи противник перегруппировался и снова начал арт.подготовку готовясь к новым атакам.

Расход стратегических резервов пошел.

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