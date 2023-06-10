Сдержанно, элегантно, удобно: стилизуем модные шорты бермуды в повседневных и офисных образах

Шорты бермуды в этом году в тренде, и их выбирают для себя многие знаменитости. Такой наряд отлично вписывается как в офисный стиль, так и в повседневный образ.

Шорты бермуды имеют идеальную длину, именно поэтому можно выглядеть действительно элегантно. Вот некоторые подборки нарядов, чтобы можно было выглядеть летом превосходно и чувствовать себя комфортно.

Сдержанный стиль

Белла Хадид точно знает о том, как можно красиво стилизовать шорты бермуды, так как она носит этот наряд регулярно. Она выбирает для себя различные модели этого наряда, от структурированных и до легких струящихся.

Суперповседневный образ в уличном стиле можно создать при помощи шорт бермудов светлого цвета, простой белой майки, расстегнутой черной рубашки с воротником и черными кожаными аксессуарами.

Потертые джинсовые шорты

Джиджи Хадид выбирает для себя простоту и непринужденность при составлении образа.

Сочетание потертых джинсовых шорт вместе с темно-синей майкой, полосатыми оксфордами и бейсболкой выглядит достаточно мило и стильно.

Спортивный стиль

Реджина Кинг выбрала для себя спортивные шорты бермуды. В итоге получился довольно интересный образ.

Реджина предпочла широкие шорты с манжетами, а также рубашку в черно-белую полоску. Смотрится вся это стильно, эффектно и роскошно.

Белые джинсовые шорты

Сьюки Уотерхаус выбрала для себя ярко-белый двубортный блейзер с атласными лацканами, кремовую кофточку и рваные белые джинсовые шорты бермуды.

Дополнила Уотерхаус свой наряд восхитительными ярко-розовыми сапогами. В итоге получился красивый и роскошный образ.

Стильный образ

Модель Ирина Шейк выбрала для себя более традиционный образ, сочетая вещи аналогичного цвета со слегка потертыми шортами бермудами.

В сочетании с простой черной футболкой и роскошным пальто можно сделать образ красивым и сдержанным. Дополнила все это она красивыми сапогами.

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Непринужденный наряд

Гвинет Пэлтроу при помощи своего наряда создала непринужденный повседневный образ.

Она выбрала широкие шорты бермуды с завязками на талии, белоснежную рубашку с воротником и спортивные кроссовки.

Стиль 80-х

Джерни Смоллетт выбрала для себя яркий костюм с шортами бермудами в стиле 80-х годов и сочетает все это с красивым трикотажным топом.

Чтобы образ получился еще более привлекательным и современным, она добавила стильные аксессуары.

Деловой стиль

Сэли Синк уже достаточно давно является поклонницей шорт. Она всегда очень тщательно подбирает для себя наряды, чтобы выглядеть действительно восхитительно.

Сэли Синк выбрала для себя стильные и элегантные шорты бермуды, двубортный пиджак и массивные лоферы. В итоге у нее получилось создать красивый деловой образ.

Костюм

Мишель Йео выбрала для себя сиреневый костюм с шортами бермудами. Свой наряд она дополнила простой белой футболкой и серебристыми туфлями на шпильках.

В итоге получился достаточно стильный и элегантный наряд. Светлый цвет одежды хорошо подходит как для весны, так и для лета.

Все эти наряды выглядят действительно восхитительно и помогают сделать образ стильным и обеспечить комфорт в носке.