 

Хмельницкая просит деньги для врача на лечение рака

10.06.2023, 1:55, Новости дня
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Российская актриса Алена Хмельницкая снялась в множестве кино и сериалов. В ее фильмографии такие картины как “Сердца трех”, “Президент и его внучка” и многие другие. 52-летняя актриса продолжает сниматься и развивать карьеру. При этом Алена Хмельницкая активно занимается общественной деятельностью.

На днях актриса решила поддержать в своих соцсетях одного медика, с которым случилась беда. Она опубликовала в своем аккаунте историю врача Владимира Лившица, у которого нашли рак желудка и пищевода 4 стадии. Хмельницкая поддержала сбор денег на лечение. Общая сумма составляет 360 тысяч рублей.

“В декабре 21 года поставили рак желудка и пищевода поздней стадии. Сначала был курс тяжелой химиотерапии с опасными для жизни побочками, и никакого результата. Мне отказали в операции. Далее я начал корректировать свое лечение, искать и выстраивать вспомогательные новые подходы по крупицам. С этого момента у меня чуть-чуть умеренная положительная динамика. Я намерен идти до конца”, – рассказал врач.

Благодаря Алене Хмельницкой публикация врача собрала гораздо больше просмотров и откликов неравнодушных людей.


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