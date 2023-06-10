 

Гостинг разрушает отношения

10.06.2023, 1:53, Разное
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Крупнейшее исследование, проведенное в Великобритании и опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показало, что гостинг является одной из самых травмирующих форм разрушения отношений. Ученые утверждают, что существует три главные причины опасности гостинга.

Гостинг отбирает достоинство у человека. Когда партнер исчезает неожиданно, не оставив никаких следов, это вызывает у другого сильное внутреннее страдание. Он начинает сомневаться в своих качествах, думать, что вызвал отторжение и неприязнь.

Гостинг убивает надежды. Когда человек не получает ответа на свои звонки и сообщения, он начинает беспокоиться и верить, что появится еще один шанс. Но гостинг уничтожает эти надежды, и человеку становится трудно доверять себе и другим.

Гостинг нарушает бытовую рутину. Когда партнер исчезает, люди теряют связь с бытовой реальностью, которую они строят вместе. В итоге, оставшаяся одна сторона чувствует себя одинокой, изолированной и неполноценной.


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