Машины плавают по улицам

Во Владивостоке из-за ливня ввели режим повышенной готовности вплоть до вторника.



Ситуация во Владивостоке после аномальных ливней. Кадр: соцсети

Сильнейший ливень во Владивостоке затопил дороги. В некоторых местах вода залила машины буквально по крыши. 85 домов остались без света, барахлила связь у «Билайна», отключился интернет у «Подряда» и «Ростелекома» в некоторых районах. Днем в четверг город сковали 10-балльные пробки, которые рассосались только к вечеру.

Гроза со шквальным ветром до 24 м/с началась около половины пятого дня и закончилась после восьми вечера. Еще в среду утром Примгидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Однако такого никто не ожидал — буквально за несколько минут город стал сплошной рекой. За 3,5 часа до 20.00 выпало почти 73 мм осадков при июньской месячной норме в 104 мм.

Под Гоголевской развязкой с косогора сошел грунт прямо на оживленную трассу. Люди не могли перейти дороги из-за бурлящих потоков (воды по колено). Из-за десятибалльных пробок, которые усугублялись работой ГИБДД, многим, у кого были вечерние дела и встречи, пришлось побросать машины где попало.

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» заранее подняло решетки и крышки люков ливневой канализации, как делает это каждый раз перед тайфуном — для быстрого схода воды с проезжей части.

Что смогли — почистили от мусора. «Из-за особенности рельефа Владивостока в городе есть низинные места, которые традиционно подтапливает при обильных осадках, всего их около 20», — сообщили в СГТ. Собственно, все низины и затопило, и быстро вода уж точно не уходила.

Залило парковку около кинотеатра «Океан». Поплыл район стадиона «Строитель», там застряла даже маршрутка, она скрылась под водой почти по крышу, вытаскивали пожарные. На улице Иманской (недалеко от центра Владивостока) произошла курьезная авария: припаркованная Toyota Prius приплыла в припаркованную Toyota Crown, гибрид просто вынесло потоком воды, поднявшейся до лобовых стекол. И ливневка, судя по воронке, была чистой — просто она не справлялась.

— А я просто бросил машину и пошел пешком. Пришел, в туалете из ботинок вылил воду, носки выжал. Да и ладно — вон, люди на электросамокатах через весь город ехали. Самый ходовой транспорт сейчас! — рассказывает Александр.

— Прошел в районе Динамо около полуночи. Вонь жуткая, на дороге грязь и камни. Из колодцев под напором бьет вода. Кто-то откачивает стоки. И открыта выставка номеров-потеряшек, — говорит горожанин Илья. «Номера-потеряшки» — автомобильные, их находят десятками всякий раз после тайфуна в затопленных районах.

По словам замглавы администрации Владивостока Максима Акульшина, к вечеру четверга перекрытых дорог во Владивостоке не было. «Зафиксированы отключения электричества, повалило несколько деревьев. Специалисты занимаются устранением. По предварительному прогнозу синоптиков, осадки сохранятся до вечера 9 июня. Возобновлено движение электротранспорта, трамваи и троллейбусы находятся на линии, проверены все участки. Автобусы ходят по расписанию в силу возможностей в связи с пробками».

— Свернула под «кирпич», чтобы хоть где-то оставить машину. Если бы ждала, чтобы доехать по правилам, кажется, в этой пробке вышла бы на пенсию. Смотрю — за мной и другие товарищи по несчастью подтянулись. Странно, что в связи с катаклизмом не отменили платную парковку в центре. Вот уж кому война — кому мать родна, — говорит Мария.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 18.00 четверга ввела режим повышенной готовности до 9 утра вторника, 13 июня. Глава Владивостока Константин Шестаков рекомендовал перевести сотрудников городских предприятий на удаленный режим работы в пятницу, 9 июня. Не будут открыты пришкольные лагеря. А вот ОГЭ для девятых классов проходят в штатном режиме.

Как сообщили в Единой диспетчерской службе, «в связи с обострением фронтальных разделов ночью 09.06 в г. Владивостоке сохранится сильный дождь с количеством 15–49 мм за 12 часов и менее, временами ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, временами ожидается гроза с порывистым ветром до 25 м/с».

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

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