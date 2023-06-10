Романтичное парео, с узлом на талии и без рукавов: семь стильных и комфортных моделей пляжных платьев

Пляжный сезон в некоторых регионах уже начался. Если вы все еще не определились с нарядом, подходящим для этого случая, то вот вам несколько идей. Это платья не только для пляжа, они довольно универсальны, и вы сможете носить их куда угодно этим летом. С босоножками на плоской подошве, каблуками, эспадрильями или кроссовками в спортивном стиле — эти модели будут прекрасно смотреться с любым из этих вариантов.

Пляжное платье со сборками

Это платье — чистая универсальность в сочетании с комфортом. Оно из тех, что идеально подходит как для пляжного образа, так и для более нарядного. Его принт красивый, а детали максимально стилизованы. Сборка в области V-образного выреза необходима для достижения оригинального эффекта. Кроме того, это предмет одежды, с которым можно присоединиться к тенденции коротких рукавов.

Платье-комбинезон

Не только классические платья, но и вот такие необычные комбинезоны также являются идеальным вариантом, чтобы выглядеть свежо и стильно этим летом. Кроме того, у этой модели есть детали, которые делают его неотразимым. Вырез в области талии, узел на горловине и широкие штанины необходимы для достижения неожиданного и шикарного эффекта.

Присборенное пляжное платье

Это нежное, романтическое платье выглядит максимально мило. Оригинальная вставка в области груди привлекает внимание к вырезу, так создается еще более манящий эффект. Он усиливается благодаря расклешенной юбке и рюшам. Эти два элемента делают любое платье нескучным и стильным, выглядя при этом максимально просто. Обязательно дополните свой летний гардероб такой моделью.

Пляжное платье с узлом на талии

Это платье, помимо того что оно удобное и классное, еще и суперстильное. Оно подходит для любой фигуры благодаря запаху и узлу на уровне талии, с помощью которого эта область визуально улучшается. Такие детали, как рукава и оборка, добавляют оригинальности. Кроме того, его геометрический принт является трендом, а сочетание белого и синего выглядит очень шикарно.

Платье с принтом

Просто и стильно — вот какие два слова определяют это пляжное платье. Это сочетание, которое все любят включать в свои летние образы. Такие модели платьев позволяют чувствовать себя комфортно, будучи при этом стильными. Такой наряд с первого взгляда покоряет своими рисунками, цветами и особенно необычным принтом. Он идеально подходит для достижения сногсшибательного эффекта, которого любая женщина любит добиваться с помощью нарядов.

Пляжное платье без рукавов

Простота формы и оригинальность узора делают это платье очень привлекательным. Его легко носить благодаря тому, что оно без рукавов и прямого кроя. Что касается его рисунков, то это полосатый узор, который никогда не выходит из моды. К тому же цвета этой модели идеальны для лета.

Пляжное платье-парео

Платья-парео — тренд каждого лета, и это то, что всем нравится, потому что они отлично смотрятся. Благодаря юбке с запахом и узлу, которым они обычно завязываются, такие платья выглядят очень стильно. Эта модель еще и оригинальна, потому что интересно завязывается на шее. Его цвета и рисунки очень нежны и подойдут кому угодно.