Техника “запекания макияжа”: как сохранить свежий внешний вид в течение всего дня, избегая эффекта маски на лице

Новые тренды в макияже обычно появляются в соцсетях. Один из самых актуальных называется “бейкинг”, или техника «запекания макияжа». Разбираемся, в чем заключается суть такого вирусного тренда, каковы его преимущества и недостатки.

Концепция и популяризация

Бейкинг — это такая техника, с помощью которой можно создать очень плотный и очень стойкий мейкап. Вы в реальной жизни будете выглядеть так, словно на фотографии после ее обработки “Фотошопом”.

Такая техника макияжа предполагает использование полупрозрачной пудры. Ее наносят очень густым и толстым слоем, а затем удаляют излишки. После этого макияж держится буквально мертвой хваткой.

Популяризации такого тренда поспособствовала блогер Ким Кардашьян. Затем ее примеру последовали многие знаменитости. Особенно те, которые часто бывают на светских тусовках и красных ковровых дорожках. Ведь с помощью бейкинга макияж не нужно подправлять: он такой же красивый, как будто вы только что нанесли косметику.

Плюсы

В первую очередь стойкость. Если у вас намечается мероприятие на весь день (например, свадьба), то лучшего решения, чем бейкинг, просто нет. Можете не сомневаться в том, что каждые пять минут у вас не будет необходимости припудривать носик. Да и кожа не будет лосниться, на ней не будет жирного блеска, и вы можете позабыть о матирующих салфетках.

Также такая техника макияжа подходит для возрастной кожи. С ее помощью можно выровнять цвет, тон лица. Если у вас круги под глазами, то можете смело пользоваться пудрой: ничего не будет видно.

Недостатки

Не следует использовать такой макияж на постоянной основе, поскольку он слишком многослойный, забивает поры. А вот для фотосессии или для важного выхода в свет это отличный вариант.

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Второй минус — бейкинг предательски подчеркивает мелкие шелушения и морщинки. Учитывайте этот нюанс, когда будете делать такой макияж.

Техника

Нанесите тональную основу, затем консилер. Возьмите полупрозрачную пудру, желательно самой мелкой фракции, которую только сможете найти. Пусть пудра будет словно пыль.

Нанесите ее с помощью кисти для макияжа толстым слоем. Вам необязательно покрывать ею все лицо. Вы можете нанести пудру локально, например под глазами, на центр лба, на переносицу.

Оставьте на пару минут. За это время часть пудры впитается. По истечении указанного времени смахните излишки пудры с помощью кисточки.

Вот и все. Макияж вы закрепили, он продержится целый день, а вы будете выглядеть как настоящая суперзвезда.