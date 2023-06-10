 

Москвичей приглашают на спортивный праздник “МамаПати Старты”

10.06.2023, 0:40, Новости дня
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Москвичи любят заниматься спортом и физической культурой. Власти города, разумеется, поддерживают стремление граждан вести здоровый образ жизни. Сегодня российская столица может похвастаться не только большим количеством объектов профильной инфраструктуры, но и обилием спортивных мероприятий, которые проводятся на всех уровней.

К примеру, в субботу, 10 июня, москвичей приглашают на спортивный праздник “МамаПати Старты”. Мероприятие пройдет в Измайловском парке с 11:00 до 17:00. Гостей ждут на центральной площади. В программе – мастер-классы для детей, занятия для всей семьи и конкурсы.

Принять участие в них смогут более 300 малышей. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте спортивного праздника. Послу успешного заполнения данных организаторы пришлют желающим пригласительные билеты, которых, к слову, осталось не так много.

Малыши от шести месяцев до года примут участие забеге “Ползунки наперегонки”, а участникам от года до шести лет предстоит посоревноваться в эстафете. Самых маленьких москвичей в игровой зоне будут ждать няни.

Детей до трех лет займут интересными занятиями с 11:00 до 17:00. Разумеется, особое внимание уделено вопросам безопасности и компактности. Все сотрудники обучены работе с детьми, они имеют медицинские книжки.

С 12:00 до 17:00 в Измайловском парке можно будет посмотреть представления интерактивного театра “Подушка”. Специальные постановки позволяют маленьким зрителям принимать участие в развитии сюжета.

Для детей в возрасте от двух до пяти лет анимационная компания “Ярко” совместно с театром кукол “Одуванчик” подготовили спектакль по мотивам мультсериала “Тикабо”. Желающих ждут в 13:00 и 15:00.

Кстати, помимо спортивного праздника “МамаПати Старты” в столичных парках этим летом пройдет еще множество культурных мероприятий. Зоны отдыха подготовили насыщенную программу для москвичей.

Жители и гости столицы смогут посетить театральные кружки и спортивные секции, насладиться музыкой, послушать научные лекции, позаниматься танцами, посмотреть кино и поучаствовать в экскурсиях.


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