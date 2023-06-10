На планете становится все жарче

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10.06.2023, 0:35, Разное
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Earth System Science Data – научный журнал, специализирующийся на своевременном и полном сборе данных о климатических изменениях в естественной среде. Ученые, работающие в этой области, через свои исследования раскрывают перед сообществом факты об изменении климата на нашей планете.

По долговременным наблюдениям, климат материков и океанов теплеет. Эти изменения видны на многих графиках, проводимых с 1850 года. Большинство ученых сходятся во мнении, что это явление происходит из-за людской деятельности, осуществляемой несколько последних десятилетий. Оно несет с собой опасности ухудшения экологического состояния, повышения уровня морей и затопления домов на берегу, а также прочих болезней связанных со сменой климата на Земле.

Недавно в журнале Earth System Science Data было объявлено о том, что темпы потепления климата продолжают удивлять своими рекордными показателями. Средняя температура замеривалась в 2016 году, который считается наиболее теплым годом за все время с момента начала мониторинга. Быстрый рост температуры опасен для растительности, может привести к погибели животных, распространению заболеваний и затруднению доступа к водным ресурсам. Кроме того, глобальные изменения климата могут привести к социальной напряженности, воздействующей на экономику и жизнь населения.


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