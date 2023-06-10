Акул можно поражать ударной волной

Российский физик Сергей Огневский сообщил о создании нового устройства, способного поражать акул лучом «ударной волны». Оно является инновационным и может быть использовано как для защиты от акул, так и для контроля и исследования морских животных.

Основой устройства является сильный и быстрый импульс, который генерируется и направляется на цель. Он образует ударную волну, которая проникает в тело акулы и вызывает возбуждение и дискомфорт.

В то же время, устройство работает без вреда для окружающей среды и не влияет на биологические процессы в море. Разработка новой технологии применения ударной волны для борьбы с акулами – это явный прорыв в области морских исследований. Это значительное достижение не только для России, но и для всего мирового сообщества, где атаки хищников стали серьезной проблемой.