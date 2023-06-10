 

Акул можно поражать ударной волной

10.06.2023, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский физик Сергей Огневский сообщил о создании нового устройства, способного поражать акул лучом «ударной волны». Оно является инновационным и может быть использовано как для защиты от акул, так и для контроля и исследования морских животных.

Основой устройства является сильный и быстрый импульс, который генерируется и направляется на цель. Он образует ударную волну, которая проникает в тело акулы и вызывает возбуждение и дискомфорт.

В то же время, устройство работает без вреда для окружающей среды и не влияет на биологические процессы в море. Разработка новой технологии применения ударной волны для борьбы с акулами – это явный прорыв в области морских исследований. Это значительное достижение не только для России, но и для всего мирового сообщества, где атаки хищников стали серьезной проблемой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Машины плавают по улицам

10.06 / Мнение: Пригожин и его семья

10.06 / Романтичное парео, с узлом на талии и без рукавов: семь стильных и комфортных моделей пляжных платьев

10.06 / Техника “запекания макияжа”: как сохранить свежий внешний вид в течение всего дня, избегая эффекта маски на лице

10.06 / На планете становится все жарче

10.06 / Деменция против человечности

10.06 / Мнение: О главном секрете женской красоты… Так вот в чём всё дело?

09.06 / Наряды с блестками по-прежнему в тренде: как с ними не переборщить, создавая летние образы

09.06 / Найденные кораблекрушения меняют историю

09.06 / Мнение: Германия стала токсичной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика