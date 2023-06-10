Деменция против человечности

Суд в Гааге признал слабоумным Фелисьена Кабугу, бывшего главу «Радио Тысячи холмов», призывавшего к геноциду в Руанде.

Фелисьен Кабуга, экс-президент и один из создателей «Свободного радио и телевидения тысячи холмов», ответственного за призывы к геноциду в Руанде, признан находящимся в «состоянии сосудистой деменции». Об этом говорится в документе, принятом Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге. Это означает, что 87-летнему (или 90-летнему, как утверждает его защита) Кабуге, который обвиняется в преступлениях против человечности, не вынесут обвинительный приговор. Тем не менее процесс над ним продолжится, и он не будет освобожден. Кабуга, арестованный лишь в мае 2020 года в парижском пригороде, продолжает оставаться в тюрьме ООН в Гааге.

Несмотря на то что, по словам судей, у него «очень мало шансов восстановить свою физическую форму», Фелисьен Кабуга станет объектом особой, беспрецедентной процедуры, «которая максимально напоминает судебный процесс», не являясь им на самом деле, поскольку судьи (их трое) не могут вынести обвинительный приговор человеку, находящемуся в состоянии деменции.

В рамках этой процедуры обвинение продолжит представлять и регистрировать свои доказательства, чтобы продемонстрировать вину Кабуги в совершении геноцида в отношении народа тутси. Кабуга останется под медицинским наблюдением, как это было с момента его экстрадиции в Гаагу в октябре 2020 года. Если он пожелает, он сможет присутствовать на будущих слушаниях в режиме видеоконференции из своей камеры или лично.

Ассоциация Ibuka, объединяющая людей, переживших руандийский геноцид, назвала решение судей «плохим, ошеломительным, разочаровывающим».

Когда Кабугу арестовали, «мы были счастливы и верили, что правосудие, наконец, восторжествует», — сказал AFP Нафтали Ахишакие, исполнительный секретарь ассоциации, которая теперь требует установить и наказать всех, кто в течение более чем 25 лет помогал финансисту и идеологу геноцида скрываться от ареста и суда.

Напомним, с 1994 года, когда Кабуга, не без помощи французских военных, покинул Руанду, он оказался в Швейцарии, а потом, после отказа в предоставлении убежища, свободно покинул ее, оставив также следы в Заире, Кении, на Коморских островах, в Германии, Люксембурге…

«Мы ожидаем дальнейших разбирательств для установления цепочек соучастников побега Фелисьена Кабуги. Все те, кто помогал его детям предотвратить свершение правосудия, хотя и знали, что он находится в розыске, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ассоциации Ibuka от 07.06.2023.

«Если международному уголовному правосудию не удастся разрушить сети, защищающие лиц, совершивших эти преступления, оно утратит свою сдерживающую силу и способность предотвращать преступления против человечности и геноцид», — подчеркнули в ассоциации.

Отметив также, что теперь, после того, как судьи решили не выносить ему приговор, виновный в геноциде Кабуга «избегает сразу двух позоров: осуждения и анонимности».

Ведь в результате ареста он фактически вернул себе настоящее имя: в парижском пригороде Аньер-сюр-Сен до ареста он жил (под присмотром сменявших друг друга на дежурстве своих детей) с паспортом Демократической Республики Конго, выписанным на имя Антуан Тунга. Теперь, когда Кабуга умрет, его семья (в отличие от тысяч семей жертв геноцида) «сможет похоронить его под его настоящим именем», — с сожалением отметили в ассоциации Ibuka.

Жертвами геноцида в Руанде в 1994 году стали, по разным оценкам, от 700 тысяч до 1 миллиона человек.

Подробнее об этой трагедии, об истории Кабуги и его радиостанции RTLM («Свободное радио и телевидение тысячи холмов») — в материале «Новой».

Юрий Сафронов,

обозреватель «Новой», Париж

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