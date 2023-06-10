 

Мнение: О главном секрете женской красоты… Так вот в чём всё дело?

10.06.2023, 0:05, Разное
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Кажется, косметическую индустрию ждёт гигантский спад продаж. Со времён чуть ли не Клеопатры Египетской и Таис Афинской использование косметики стало классическим способом повысить женскую привлекательность, загримировав небольшие дефекты лица и подчеркнув его самые милые черты. Например, зрительно увеличив глаза, губы и скулы, «похудив» при этом щёки.

Теперь оказывается, всё это не нужно. Потому что главный секрет женской привлекательности… связан с её политическими убеждениями и пристрастиями. По данным масштабного исследования датских учёных, охватившего более 5 тыс. чел, из которых около 1,5 тыс. — #женщины, представительницы прекрасного пола выглядят ещё прекраснее, когда придерживаются «правых» консервативных.

Ещё проще: дамы «правых» убеждений симпатичнее, чем дамы «левых» убеждений. Они выглядят более счастливыми, открытыми и женственными. И наоборот: вероятность того, что красотка будет придерживаться здоровых традиционных ценностей — 65%. Что довольно много.

Оговорка — это верно в первую очередь для лиц европейского типа, каких в Дании подавляющее большинство.

В общем, дамы, забывайте про весь этот «феминизм-активизм» и прочий …позитивизм, просто наслаждайтесь жизнью. Это добавит вам обаяния и шарма, тогда и счастье найдет вас безо всякого грима. Бонус: хорошая экономия на ненужной теперь косметике.

Ну неужели вам самим траты на парфюмеров и жалобы на то, что «#мужчины не те», не надоели?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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