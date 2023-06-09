Наряды с блестками по-прежнему в тренде: как с ними не переборщить, создавая летние образы

Одежда с блестками традиционно ассоциируется с новогодними вечеринками. Удивительно, но в этом году такие вещи сохранили свою актуальность в том числе и на летний сезон. У каждой девушки появляется возможность сиять в прямом смысле слова, презентуя эффектные образы.

Однако необходимо помнить о соблюдении меры. Если переборщить с блестками, тогда наряд может получиться нелепым и безвкусным. Разбираемся, как лучше всего интегрировать трендовые блестящие вещи в свой летний гардероб.

Блузы с пайетками

Для создания изысканного и элегантного образа используйте блузу, частично украшенную пайетками. Такие предметы декора могут находиться на основной части блуза, сзади или спереди, но не на рукавах. Рукава могут быть из полупрозрачной ткани (в этом году этот тренд в моде).

Дополните образ атласной юбкой, туфлями на каблуках, сумкой-клатчем — и у вас получится прекрасный лук для посещения торжественного мероприятия и для выхода в свет.

Штаны с блестками

Еще одно хорошее решение — это использовать штаны с блестками. В таком случае в качестве верха подбирайте что-то нейтральное, неброское, без лишнего декора, чтобы соблюсти оптимальный баланс.

Поскольку на улице лето, рассмотрите блестящие штаны яркого цвета. Например, трендового зеленого. Или остановитесь на универсальном металлике. Отдавайте предпочтение брюкам свободного кроя, с широкими штанинами, для создания непринужденного образа. В качестве верха подойдет кроп-топ.

Обувь с пайетками

Если в целом ваш гардероб состоит из классической и нейтральной одежды, тогда освежите свой лук с помощью обуви с пайетками. Пусть туфли или сапоги с блестками станут акцентной деталью в вашем образе.

Кстати, если у вас темная обувь, то вы можете комбинировать ее с одеждой ярких оттенков. Но при наличии обуви яркого оттенка отдавайте предпочтение вещам более сдержанных цветов.

Блестящее платье

Блестящее платье — это готовый наряд для посещения вечеринки, для выхода в свет. Он вряд ли подойдет для повседневной носки, а вот на празднике, на торжестве будет весьма уместен.

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Длину платья выбирайте на свое усмотрение. Мода в этом сезоне весьма демократична, потому вы можете примерить и мини, и макси, и миди.

Блейзер оверсайз

Блейзер обычно летом становится альтернативой верхней одежде. Например, куртке. Такой вещью вы можете дополнить любой образ: офисно-деловой или торжественный. Если собирайтесь на праздник, набросьте сверху на платье нейтрального оттенка блестящий блейзер оверсайз. Будьте уверены в том, что будете ловить на себе восхищенные взгляды.

Комбинезон с пайетками

Блестящий комбинезон — прекрасный способ выделиться из толпы. Хотя такой предмет гардероба парни не особенно жалуют, а вот девушки ценят за удобство и комфорт. Чтобы добавить нотку элегантности и изысканности, дополните наряд туфлями или босоножками на каблуках.

Юбка с блестками

Юбку с блестками можно использовать для создания не только праздничного, но также и повседневного образа. Например, если вы собираетесь в торговый центр по бутикам на шопинг. Или идете на свидание с понравившимся парнем. Блестящая юбка станет прекрасным украшением вашего образа. Попробуйте сочетать ее с простой и повседневной одеждой. Например, с футболкой и блейзером или курткой.

Длину юбки выбирайте на свое усмотрение.

Если нужен изысканный образ, тогда можете рассмотреть вариант плиссированной юбки миди длины. Такое изделие особенно красиво смотрится в цвете серебристый металлик.

Сумки с пайетками

Пожалуй, это самый безопасный вариант использования блестящих вещей в образах. Сумка с декором в виде пайеток однозначно освежит ваш лук, сделает его более самобытным. С другой стороны, перебора с эксцентричностью точно не будет.