Сергей Собянин ответил на просьбы и вопросы граждан на личном приеме

В пятницу, 9 июня, мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием граждан в Администрации Президента России. С градоначальником пообщались и задали свои вопросы пятеро москвичей, а также ректор вуза из Донецкой Народной Республики.

Конференц-связью воспользовалась жительница Молжаниновского района Валерия Прудкая. Она рассказала Собянину о том, насколько важны дополнительные образовательные учреждения. Жительница отметила: существующие уже заполнены, а ведь рядом строятся новые жилые кварталы.

Мэр рассказал, что в этом году в Молжаниновском районе должны ввести в эксплуатацию школу на 1,1 тысячи мест, а также детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Также градоначальник напомнил, что скоро в районе откроют детско-взрослую поликлинику с женской консультацией.

“Конечно, надо будет еще строить и школы, и детские сады. Держу под контролем развитие Молжаниново, знаю, какие там есть проблемы, постепенно решаем их”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

На видеосвязь с мэром вышла и председатель совета ветеранов района Марьино, пенсионерка Юлия Ромашкина. Она попросила Сергея Семеновича взять под личный контроль завершение благоустройства Аллеи Ветеранов, располагающейся вдоль улицы Перервы с 2006 года. Однако последний праздник здесь проводили в 2015 году.

По слова Собянина, было решено полностью реконструировать аллею. Это будет центральное общественное пространство. Оно станет комфортным местом и для старшего поколения, и для молодежи. “Работы уже начались: обновляем покрытие дорожек, освещение, газон, лавочки”, – рассказал мэр.

А жительница района Южное Бутово попросила Собянина об установке нового светофора на Изюмской улице. По ее словам, пешеходный переход рядом с домом 36 и школой № 1354 “Вектор” небезопасен. Градоначальник, согласившись с необходимостью установки светофора, дал соответствующее поручение.

Многодетная мать Ирина Фадеева обратилась к мэру с просьбой о ремонте проезжей части на дублере улицы Микояна. Работы нужно провести на участке вдоль торгового центра “Авиапарк”. Женщина рассказала, что там разбито дорожное покрытие, образовались большие ямы. “Однажды мы сами попали в такую яму, причем даже пришлось ремонтировать автомобиль”, – пожаловалась москвичка. Собянин сообщил, что дорогу планируют отремонтировать в этом году.

Кристина Каменская, проживающая в Южном Бутове, сказала о необходимости освещения участка улицы Николая Сироткина от дома 28 до дома 36. Сейчас он вообще не освещен, а ведь рядом располагается детская площадка и церковь. “Может быть, и тропинку подремонтировать, и детские площадки. Если уж делать освещение, то надо привести там все в порядок”, – сказал Собянин.

Ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко попросил Сергея Собянина об организации стажировки в Москве своих преподавателей, студентов и аспирантов. Он рассказал, что в 2023 году начнется набор для обучения по новой образовательной программе “Реконструкция и реставрация архитектурного наследия”, а такие специалисты для республики вскоре будут очень востребованы. Ведь в Донбассе много поврежденных памятников архитектуры.

“Все организуем. Стажировку на московских объектах культурного наследия, практическую подготовку на базе колледжей и мастерских пройдут 200 студентов”, – написал Собянин в телеграм-канале.

Москва помогает новым территориям страны восстанавливать коммунальную инфраструктуру и проводить инженерные работы, добавил градоначальник.