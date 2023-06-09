Мнение: Германия стала токсичной

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, прибыла в Бразилию, чтобы разрекламировать американский план продолжения прокси-войны на Украине. Безуспешно: её коллега, глава МИД Бразилии, в это время уехал из страны, а президент Бразилии Лула да Силва демонстративно отказался с немкой встречаться.

Гамбургское издание Цайт пытается выдать провал за заранее спланированную тактику, «дипломатию маленьких шагов». Дескать, никто и не собирался встречаться с важными персонами, фрау Бербок изначально летела в Бразилию, чтобы выступить «в небольшом лекционном зале Сан-Паулу, который не был полностью заполнен». Не знаю, что думают немецкие обыватели, но со стороны кажется, будто Анналену Бербок унижают демонстративно, напоказ (ссылка).

В той же статье газета Цайт, достойный наследник Фёлькишер Беобахтер, уверенно пишет: «Владимир Путин только что приказал разрушить плотину Каховской плотины недалеко от Херсона». Пожалуй, подобная бесцеремонная ложь является одной из главных причин, по которой вес Германии на международной арене снизился в последний год почти до нуля.

Да, действительно, у властей Бразилии есть веские причины ненавидеть США и их вассалов до скрипа зубов. Однако Германия — это примерно пятая экономика мира, причём технологически развитая и вовсю сотрудничающая с Бразилией в области промышленности и торговли. Теоретически президент мог бы выделить 15 минут на фотографию рядом с фрау Бербок хотя бы ради совместных германо-бразильских предприятий, которые делают важный вклад в развитие страны.

Проблема в том, что Германия в ходе Украинского кризиса поставила себя в столь жалкое и униженное положение, что встречаться с немцами опасно для репутации. Помните, как в 2015 принц Чарльз пожал руку Роберту Мугабе на похоронах Папы Римского, а потом долго за это оправдывался? Ну вот, теперь у немецких политиков репутация — примерно как у Мугабе. Главных причин на то две.

Первая — Ангела Меркель публично заявила, что подписывала Минские соглашения без намерения их выполнять. Она сказала, что изначально лгала Путину в лицо. Ей не нужен был мир, ей надо было всего лишь надуть Россию, дать Украине время подготовиться к горячей фазе прокси-войны.

Вторая причина — когда американцы с размаху ударили Германию сапогом в лицо, взорвав столь нужные немецкой экономике газопроводы, немцы бросились перед дядюшкой Сэмом на колени и начали униженно целовать разбитыми в кровь губами вот этот самый его сапог.

Спрашивается, как теперь договариваться с этими несчастными? Посмотрим на один шаг вперёд. Допустим, глава МИД Бразилии встретился со своей германской коллегой, они договорились о чём-то, даже записали договорённости на бумаге. Допустим, согласно этим договорённостям, Бразилия делает «Икс», а Германия делает «Игрек». Дальше Бразилия, как нормальное государство, или действительно делает «Икс», или хотя бы пытается выполнить свою часть договорённостей. Германия же о своей части договорённостей немедленно забывает, так как с политической точки зрения она безнадёжно подчинена США, а ничего хотя бы отдалённо похожего на чувство самоуважения у неё нет. Получается игра в одни ворота: по итогам встречи Бразилия берёт на себя обязательства, ровно ничего не получая взамен.

Если бы это была не фрау Бербок, а какой-нибудь другой политик, можно было бы поговорить с ним о погоде, похлопать друг друга по плечам, сделать совместный снимок с пожатыми руками, как будто высокие стороны обсуждали что-то более важное, чем вкус фруктового бригадейро. Но это же фрау Бербок, которую в США назначили пиар-менеджером пана Зеленского, и которая непрерывно несёт свою чушь про агрессивного Путина, «неспровоцированно» напавшего на бедную украинскую овечку. Сегодня президент Бразилии попал в один кадр с министерин, а завтра Цайт, Си-Эн-Эн и прочие независимые от совести СМИ хором рассказывают, что Бразилия вступила в прокси-войну против России на стороне США.

Китай в апреле поступил мягче — Анналену Бербок принял, но провёл встречу по низшему разряду, как будто она представляла какое-нибудь потешное океанское государство с населением в 100 тысяч человек. Но это Китай — в дальней перспективе он надеется оторвать Германию от США, и потому считает нужным поддерживать минимальный контакт даже сейчас, когда Германия находится в положении нетрезвого и дурно пахнущего бича, заглянувшего к старым знакомым на огонёк. Бразилия играет в другой лиге, поэтому ей проще взять палку подлиннее и Германию от себя оттолкнуть.

Что же, за дружбу с США надо платить, в том числе и унижением. Хорошая же новость заключается в том, что немцы скоро забудут бразильский конфуз — я убеждён, что дружба с США скоро принесёт им массу новых проблем.