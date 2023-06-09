CGTN – первый круизный лайнер китайской постройки вышел из дока и готовится к испытательным рейсам

Первый крупный круизный лайнер, построенный в Китае, во вторник впервые покинул строительный док, что является ключевым этапом перед его вводом в эксплуатацию в этом году. Ожидается, что перед этим корабль под названием Adora Magic City вначале осуществит два испытательных рейса в июле и августе, передаёт CGTN.

Adora Magic City — первый в Китае крупный круизный лайнер отечественной постройки. После более чем трёхлетнего периода строительных работ он впервые покинул строительный док.

ВУ БИН, корреспондент CGTN: С первого июня круизный лайнер начал проходить серию финальных испытаний перед выходом из дока, запланированным на сегодня. И как мы видим, корабль сейчас спущен на воду — и всё готово для того, чтобы его можно было вывести из строительного дока.

Процесс выхода из дока занял около получаса: несколько небольших кораблей подтянули Adora Magic City к основному руслу в дельте реки Янцзы, а затем переместили его к другому причалу, расположенному на этой реке. Это считается главным шагом перед его вводом в эксплуатацию.

ЧЭН ГАН, главный конструктор: Это означает, что все монтажные работы на корабле были завершены. И мы переходим к проверке работы системы на завершающем этапе работ по внутренней отделке.

В 2016 году Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC), крупнейший в стране судостроительный конгломерат, подписала соглашение с итальянской судостроительной компанией Fincantieri о создании совместного предприятия с целью развития и расширения круизной индустрии в Китае.

ФАБРИЦИО ФЕРРИ, глава отдела Азиатско-Тихоокеанского региона в Fincantieri Group: Мы все знаем, что до пандемии COVID-19 Китай уже был вторым по величине рынком для круизов. И что ещё более важно, мы все знаем, какой потенциал у этого рынка. Поэтому я твёрдо верю, что Fincantieri и CSSC сейчас занимают самые лучшие позиции для того, чтобы совместно развивать этот китайский внутренний рынок в долгосрочной перспективе.

Adora Magic City имеет более 320 метров в длину и 37 метров в ширину. Этот лайнер может вместить почти 5300 пассажиров в своих более чем 2800 каютах. Построить такой корабль, без сомнения, непростая задача: лайнер состоит из 25 миллионов комплектующих — это вдвое больше, чем требуется для постройки авианосца.

Ожидается, что после выхода из дока корабль осуществит два испытательных рейса — в июле и августе. Хотя это время года в Восточном Китае считается сезоном тайфунов, конструкторы уверены, что проблем не возникнет.

CHEN GANG: С точки зрения инженерного менеджмента, мы просто должны хорошо всё спланировать заранее — ведь тайфуны случаются не каждый день. Мы будем проводить испытательные рейсы, когда тайфунов не будет. Но в то же время у нас есть и экстренный план на случай чрезвычайной ситуации: как вернуть корабль в строительный док, чтобы избежать любых встреч с тайфуном.

По словам инженера, компания уже выполнила свою годовую цель по новым заказам в этом году. А в прошлом году начались работы над строительством ещё одного круизного лайнера, который даже ещё больше этого. И даже нельзя представить, насколько быстро эта отрасль может начать расти.

Ву Бин, CGTN, Шанхай.

Дата выхода в эфир 06 июня 2023 года.

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