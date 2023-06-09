 

Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк

09.06.2023, 22:05, Новости дня
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Во второй половине 2022 года Никита Пресняков и его жена Алена Краснова перебрались в США. Внук Аллы Пугачевой занялся в Штатах съемками клипов. Для этого он взял себе псевдоним Nik Pres. А еще он стал вести стримы на “Твиче”. Его супружница публикует в запрещенной в России социальной сети гламурные фотографии и кадры с тусовок.

Например, недавно Краснова поделилась с подписчиками видео, снятыми на некой вилле в Лос-Анджелесе. Судя по кадрам, жена Преснякова посетила частное мероприятие. Местные красоты настолько поразили невестку Пугачевой, что она не смогла не поделиться впечатлениями. “Красиво как!”, – написала Алена на кадрах, на которых можно рассмотреть роскошный особняк.

Супруга Преснякова дала понять, что, несмотря на жизнь в роскоши, продолжает удивляться размахам богатства. Она была и на даче Аллы Борисовны в Истре, и в ее замке. Впрочем, сделанная со вкусом вилла, на которой недавно отдохнула Алена, куда лучше вычурного особняка в Грязи.

Ранее стало известно о том, что на находящуюся в Израиле Аллу Пугачеву подали в суд. От певицы требуют вернуть долг за недвижимость в Подмосковье. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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