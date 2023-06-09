 

Манекен, который может потеть

09.06.2023, 22:00, Разное
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Недавно в США был создан уникальный ходячий манекен ANDI, который способен дышать и даже потеть как настоящий человек. Это новшество в мире медицины и технологий может стать настоящим прорывом для обучения будущих медиков и ученых.

NDI представляет собой высокотехнологичный манекен, который имеет большие возможности для создания самых разных сценариев. Он может дышать, потеть, имитировать пульс и выделять жидкости, похожие на кровь или мочу. Эта особенность позволяет проводить реалистичные учения будущих врачей и медицинских работников.

Очень важно, чтобы медики были подготовлены к чрезвычайным ситуациям и знали, как быстро и эффективно реагировать на подобные случаи. ANDI позволяет создавать реалистичные модели катастроф, аварий или болезней, чтобы студенты могли научиться, как действовать в подобных ситуациях.


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