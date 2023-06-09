Мнение: Бесплатный сыр, продажа самогонных аппаратов и подорожание книг

1. В Школе Капитализма я пишу про бесплатный сыр, которым некоторые объедаются с неприятными последствиями для себя. Цитирую из начала поста (ссылка):



За некоторые вещи деньги брать не принято. В магазинах вам выдадут бесплатный пакет, в кафе вы сможете разжиться солью с перцем и сходить в туалет, также в кафе вам бесплатно нальют стакан воды. Заглянув в автосалон, вы получите бесплатную консультацию продавца по моделям нового сезона.



Если покупатели начинают злоупотреблять гостеприимством, бесплатное делают платным. На пакеты назначают цену в несколько рублей, на туалет вешают цифровой замок, открывающийся только по чеку. Однако по умолчанию бесплатный сервис или проходит по графе «реклама», или включён в цену товара, или является чем-то вроде социального вклада бизнесмена в комфорт окружающей среды: почему бы не помочь посетителям, если у тебя есть для этого возможность?



В отношениях между организациями бесплатное ещё более распространено. Мы живём в рыночной экономике, поэтому наши деловые традиции требуют от продавцов проявлять заинтересованность в клиенте. На Кавказе, например, — если верить городским легендам, — гостю достаточно похвалить любую вещь в доме хозяина (кроме лошади и жены), чтобы хозяин немедленно эту вещь гостю в качестве подарка вручил. Ну а в российском бизнесе потенциальному клиенту достаточно спросить «сколько стоит», чтобы сначала продавец в подробностях расписал весь сценарий предполагаемой сделки, а потом приехал к клиенту с предварительным пакетом документов и всё с ним детально обсудил. Деньги за такое брать не принято…

2. В России снижается производство водки и коньяка. В частности, водки с января по май произвели на 9,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (ссылка). Возможно, некоторую роль здесь сыграло прекращение экспорта в Европу… но одновременно остановился также импорт западных крепких напитков, которые в значительной степени были замещены отечественными.

Как заметили в обсуждении читатели, есть и другая возможная причина падения официального производства водки. Всё дело в самогонных аппаратах, которые сейчас у нас не просто широко распространены, но и находятся в свободной продаже.

Самопальный алкоголь используется и при производстве менее крепких напитков, причём такая кустарная продукция может поступать в широкую продажу. После недавнего массового отравления сидром в Самарской области и других регионах Поволжья, эта практика привлекла внимание наших законодателей (ссылка):

Депутат Госдумы Алексей Куринный на фоне массового отравления россиян разливным сидром назвал неправильным разрешение открыто, не пряча, продавать и рекламировать самогонные аппараты. По словам политика, дешевизна таких напитков приводит к регулярному росту их потребления. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий, выступая на конференции об опасности суррогатного алкоголя, раскритиковал ситуацию, при которой на рынке «сформировалась целая индустрия домашнего производства этих алкогольных напитков, не всегда качественных».

В последние несколько дней от употребления разливного сидра пострадали жители различных регионов России. Первые случаи были зафиксированы 5 июня в Ульяновской области, а всего напитками «Мистер Сидр» отравились примерно 90 россиян.

Лично у меня нет мнения по этому вопросу, однако здравый смысл подсказывает, что депутат прав — безотносительно трагической истории с отравлением, которая интересна журналистам, но которая не имеет существенного значения в масштабах страны. Запрещать домашние самогонные аппараты, на которых любители гонят всякое личного употребления, было бы глупо, так как альтернативы хуже. А вот запретить рекламу таких аппаратов, конечно же, давно пора.

3. России ожидаемо упало производство бумажных книг (ссылка):

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр в первом квартале 2023 года упали на 23 процента год к году — до 69 миллионов экземпляров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

По информации издания, количество наименований за период также снизилось на 13 процентов — до 26 тысяч единиц. Лидеры — издательская группа АСТ, «Эксмо» и «Просвещение».

Кроме того, общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31 процент — до 23 миллионов экземпляров, число наименований — на 12 процентов, до 9,5 тысяч. Тираж переизданий уменьшился на 28 процентов — до 19 миллионов экземпляров. Количество наименований снизилось почти на 23 процентов — до чуть менее до 3,4 тысячи единиц.

В книгопечатной отрасли объясняют такое падение ростом себестоимости книг. У нас импортозаместили мелованную бумагу, однако не хватает других полиграфических материалов и оборудования (ссылка):

За год книги подорожали на 15–20%, до конца 2023-го цены на них вырастут еще на 15%. Об этом «Известиям» сообщили в Российском книжном союзе и в издательствах. Причиной этому послужило увеличение стоимости полиграфических материалов — их большая часть приходится на импорт. Если годом ранее поставки шли из европейских стран, то теперь из Китая и Азии, что удорожает логистику. Эксперты не исключают снижение спроса на книги — их стоимость уже достигла высокой отметки, что отпугивает многих покупателей.

Наконец, народ сейчас продолжает активно переходить с бумажных книг на электронные книги, а также прочие форматы чтения в интернете. Одна из главных причин — жадность и некомпетентность крупных издательств, которые выпускают по большей части неудобоваримый, плохо свёрстанный продукт, и при этом платят авторам чудовищно скудные гонорары.