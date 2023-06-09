Мнение: Таймкоды ПсихоСтрима. Про коров и плохое сено

Это из Психострима ПРОШЛОГО понедельника. Таймкоды этого – будут!

ТАЙМКОДЫ

1:10 О психологии, а не о войне!

2:10 РСП и ее дети. Можно ли полюбить чужих детей

13:25 Представление. КНИГА

15:30 Как контролировать свои эмоции. И главное – зачем?

21:50 Будете ли вы бежать из Москвы

23:30 Обстрелы Кремля и реакции населения – ответы фокус-групп

29:45 «Игра в похороны» у детей. Отношения детей со смертью.

38:05 Что такое газлайтинг. Альфред Хичкок и спецслужба ГДР Штази.

45:45 Как вести себя мирным обывателям, когда «четкие пацаны» вернутся с фронта. «Три веселых очкарика» в лапах польских гопников – как я ездил за границу в 1992 году.

56:35 Русская смекалка. Чем она отличается от ума. Смекалка – атрибут бедности

1:03:15 Разница между русским и немецким мышлением

1:08:50 Может ли стресс излечивать болезни, в том числе инфекционные

1:14:40 Как писательница Донцова излечила себя от рака

1:19:45 Работают ли социологические методы в современной полицейской России

1:24:30 Что такое РСП. Матери-одиночки в современном мире

1:27:00 Бедный значит хороший – постулат советской пропаганды.

1:30:10 «Как стать нормальным родителем». Принцип «экономии мышления» – причина многих неврозов. Наш мозг как самая ленивая скотина

1:35:20 «Душит ярость на учителей, а не на ребенка». Как правильно относиться к учителям

1:40:00 Забрать ребенка из школы, чтобы спасти

1:41:00 Про концепцию «радикального прощения». Иезуитское воспитание

1:48:40 Бывает ли полностью бесконфликтный человек. Вред ртути и проглоченных обид

1:51:50 ОЧКИ и похудение

1:53:55 Религиозные переживания атеистического века

1:56:55 Педанты и «страсть к порядку». Параноики и атлеты

1:59:25 Какой чай я пью и зачем

2:01:00 Про кризис 40 лет, мотоцикл, рэп и татуировки. «Страх смерти и жажда молодости»

2:04:40 Почему бабушки живут дольше дедушек

2:07:40 Что посоветовать завистливому человеку. Что такое зависть, почему это «вторичное» чувство

2:12:10 Как (и зачем) переубеждать тех, кто решил «делать карьеру в корпорации». Разговор о цели в жизни

2:15:20 Коровы и плохое сено-1. «Почему люди делают тупые вещи».

2:18:30 Подруга-студентка Тамара и мотивация достижения.

2:22:10 Пассажиры в аэропорту, заматывающие багаж

2:26:10 Зачем «кидают понты»

2:29:00 Предел всепрощения на материале Достоевского

2:31:40 Идейные на фокус-группах

2:33:00 Польза и вред бесплатных вопросов

2:33:50 Как перестать бояться ядерной войны. Пример из 90-х – однокурсник, который боялся заболеть СПИДом.

2:40:10 Коровы и плохое сено – 2. Зачем мы ждем «подходящего случая». Психология бедности

2:47:30 Плохие и хорошие конфеты. «Дилемма Карлсона».

2:51:10 Как перестать зависеть от родителей и принимать решения самостоятельно

2:52:50 Плюсы и минусы сепарации от родителей

2:55:25 Корова и плохое сено – 3. Проклятие русской «соборности».

2:58:10 Отец-террорист, мать – заложница

2:59:10 Корова и плохое сено – 4. Когда нет ничего своего

3:00:10 Конфета сына

3:01:50 Гипотезе о деде-единоличнике (Корова и плохое сено-5).

КОНЕЦ