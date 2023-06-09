Мнение: Мобилизация экономики России, Кеннеди про потери ВСУ и кто содержит мыслетанки в США

1. В прошлом году начались разговоры о том, что в России срочно необходимо построить мобилизационную экономику. Вот как при Сталине: бросив на это все доступные экономические ресурсы, в том числе и жизни людей. Товарищи коммунисты уже начали смаковать планы по возрождению Госплана и прочие меры по откату страны на столетие назад. Мол, без этого никак… Однако вот наступила середина 2023 года, и оказалось, что капиталистическая Россия держит тыл гораздо надёжнее, чем коммунисты могли когда-либо мечтать. Цитирую по этому поводу блогера keleg (ссылка):



…пишут, что Россия вышла на позднесоветско-рекордные темпы выпуска танков, больше сотни в месяц. Ну и официально вышла из рецессии, в апреле пошел рост экономики.

Т.е., фиксирую, сегодняшняя, далеко не мобилизационная (о чем многие просоветски настроенные мечтают) экономика справляется и с войной, и с ростом под санкциями.

А ещё недавно Медведев озвучил, что больше сотни тысяч добровольцев пришли в военкоматы с начала года.

2. Шокирующие цифры и крайне неприятные для американских властей факты были недавно озвучены кандидатом в президенты США (ссылка):



Украина потеряла в боевых действиях около 350 тысяч военных, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Киев скрывает число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев», — назвал он число с украинской стороны. По мнению кандидата на пост главы США, о потерях ВСУ врут и Киев, и Вашингтон. По словам Кеннеди-младшего, американское руководство также не говорит правду об истинных причинах начала украинского конфликта.

«На самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его», — подчеркнул он.

Пожалуй, излишне напоминать, что господину Кеннеди на русских глубоко наплевать — и на тех русских, которые сражаются за Россию, и за тех, которые сейчас находятся под властью Киева и сражаются на стороне США. Неприятные факты всплывают, так как в США идёт жёсткая внутриполитическая борьба.

3. Алексей Николов, генеральный директор телеканал RT, рассказывает, за чей счёт живут аналитики, работающие в американских think-tank-ах (тинктанках, буквально «цистернах с мыслями», что чаще всего у нас переводят как «аналитические центры»). Этих «независимых» аналитиков постоянно приглашают к себе американские СМИ, чтобы сотрудники тинктанков объясняли американскому народу, например, зачем ему нужна война с Россией на Украине, стоящая как минимум десятки миллиардов долларов (ссылка):

…благостную картину на днях слегка подпортила статья (https://goo.su/fihi) Бена Фримена из института Куинси — тоже аналитического центра, но находящегося несколько на периферии общественного внимания, а также финансовых потоков. По этой ли банальной причине и желания привлечь к себе внимание, или же в силу неких более высоких соображений, автор решил задаться неделикатным вопросом: а из какого источника, собственно, платят зарплаты тем самым совершенно независимым американским экспертам, которые затем высказывают в американских же СМИ свои совершенно беспристрастные суждения по разным интересным вопросам — ну вот, например, про конфликт на Украине?

Ответ получился неловким. Оказалось, что подавляющее большинство аналитических центров, эксперты которых радостно делятся с американским народом своими совершенно независимыми оценками относительно необходимости тратить деньги бюджета США на оплату различных товаров военного назначения для Украины (на данный момент, напомню, потратили 48,7 миллиарда долларов), получают финансирование непосредственно от тех самых компаний, которые и производят эти самые товары военного назначения. То есть совершенно независимые эксперты по украинским делам, получается, очень зависят от компаний, финансово напрямую заинтересованных в соответствующем их интересам освещении этих самых дел.

Простой статистический анализ показал, что сотрудники таких вот сильно непредвзятых аналитических центров составляют как минимум 77% от общего числа экспертов, приглашаемых ведущими американскими СМИ для комментариев. Почему «как минимум»? А потому что это число получается, только если учитывать доступную статистику. Между тем примерно треть крупных аналитических центров в США вообще не раскрывают данные о своих спонсорах. Согласитесь, это заставляет сильно подозревать, что их финансирует не Общество молодых католиков, не Лига друзей кошек и даже не Союз любителей пива (у которых, действительно, нет прямой заинтересованности в поставках вооружения на Украину), а кто-то совсем другой. А кроме того, исследователи учитывали как фактор возможного конфликта интересов исключительно взносы от частных оборонных компаний, но игнорировали финансирование со стороны государственных организаций. Т.е. если среди спонсоров некоего центра числится некая структура, получающая деньги прямо из бюджета Госдепартамента, то эксперты такого центра считаются, лапочки, совершенно независимыми и объективными в вопросах финансирования за счёт федерального бюджета. Довольно убедительно, правда?

Так сколько же на самом деле независимых экспертов по теме российско-украинского конфликта приглашают в качестве комментаторов ведущие американские СМИ, чтобы обеспечить предусмотренное Конституцией США право американского народа на доступ к информации?

10%? 5%? 0%?