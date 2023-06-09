В моду возвращается маникюр тай-дай: особенности дизайнов ногтей на лето 2023

Маникюр тай-дай представляет собой рисунок в виде красочных разводов. Этим летом он возвращается в моду и станет одним из главных трендов теплого сезона. Этот нейл-арт выглядит ярко и весело. Он играет всеми красками цветущей летней природы. В статье мы приведем несколько дизайнов ногтей в стиле тай-дай. Они будут популярны летом 2023 года.

В неоновых тонах

Сделайте маникюр тай-дай в неоновых тонах. Вы можете выбирать любые оттенки лаков, которые вам нравятся. Главное, чтобы они были яркими, насыщенными и разнообразными.

В пастельных оттенках

Если вам нравятся более приглушенные тона, то попробуйте сделать маникюр тай-дай в пастельных оттенках. Выбирайте нежные цвета, такие как розовый, салатовый, светло-голубой, сиреневый. Вы можете создать размытые узоры или нарисовать четкие границы между оттенками.

Акценты в стиле тай-дай

Если полный маникюр с цветными разводами кажется вам избыточным, то оформите несколько ногтей в технике тай-дай. Такой нейл-арт объединяет лучшие черты узорчатого и однотонного дизайна.

Подбирайте цвет однотонного маникюра под один из оттенков рисунка тай-дай. Это поможет вам получить красивую комбинацию.

Для ногтей-стилетов

Если вы любите носить длинные и острые ногти-стилеты, то стиль тай-дай идеально подходит для вас. Их размер позволит вам создать крупный и заметный рисунок.

Чтобы получить эффектный дизайн, выбирайте яркие неоновые тона лаков. Располагайте рисунок в вертикальном направлении – от лунки до кончика. Это подчеркнет острую форму ногтей.

Оттенки заката

Выберите для дизайна в стиле тай-дай оттенки закатного неба. Скомбинируйте голубой цвет с розовыми и оранжевыми тонами.

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Такой маникюр выглядит небанально. Он привнесет в ваш образ больше уникальности и подчеркнет вашу индивидуальность.

В персиковых тонах

Персиковый маникюр идеально подходит для теплого сезона. Он напоминает нам об оттенках летних фруктов или прохладного оранжевого шербета.

Покройте все ногти лаком персикового тона. Добавьте рисунок в виде солнечных лучей ярко-оранжевого цвета и немного лиловых оттенков. Этот дизайн выглядит визуально тепло. Он подходит не только для длинных, но и для коротких ногтей.

Тай-дай в сочетании с зеленым

Создайте зеленый маникюр, а по одном ногтю на каждой руке оформите в технике тай-дай. Такой дизайн будет эффектно выделяться на однотонном фоне.

Выбирайте нежные оттенки зеленого, такие как мятный или фисташковый. Также используйте этот цвет в узоре на акцентных ногтях. Добавьте к нему оранжевые, лиловые и синие тона. Тему рисунка вы можете выбирать на свой вкус. На фото выше можно увидеть пример такого дизайна.

Нежные акварельные разводы

Акварельный маникюр отлично смотрится в сочетании с техникой тай-дай. Используйте для него светло-синие, белые, розовые и бледно-желтые тона. Они должны быть максимально размыты. Такой дизайн выглядит очень нежно и изысканно.

С эффектом растрескивания

Если вам нравится маникюр с эффектом растрескивания, то дополните его техникой тай-дай. Например, вы можете создать размытые белые “трещинки” на фиолетовом фоне. Дизайн будет еще более интересным, если вы используете для рисунка перламутровый блестящий или металлизированный лак.