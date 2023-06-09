Шлепанцы – не самая безопасная обувь. Выбираем варианты для лета, чтобы не навредить здоровью

Летом выбор подходящей обуви может стать настоящей головной болью. Ведь именно в жаркое время года туфли и сандалии могут причинять дискомфорт, натирать и создавать давление. Так какая же обувка лучше всего подойдет для летнего сезона?

Какую обувь выбирать для лета

Если речь идет о выборе удобной обуви, то главным критерием является комфорт при длительной ходьбе, вне зависимости от времени года. Важно, чтобы обувь не сдавливала ногу и не ощущалась “болтающейся” на ней. При выборе обуви рекомендуется предпочитать модели с моделированной подошвой или небольшим каблуком.

В летнее время наиболее подходящей будет легкая и удобная обувь, например, кроссовки, сандалии, босоножки или туфли с каблуком высотой не более 5-6 см. Следует избегать обуви с плоской подошвой, поскольку она может неправильно распределять нагрузку на стопу. То же самое относится к босоножкам и туфлям на высоком каблуке, которые могут привести к проблемам с кровообращением и вызвать варикозное расширение вен.

Рекомендуется отдавать предпочтение обуви из качественных материалов, таких как кожа, замша, нубук или текстиль. Не рекомендуется носить резиновые шлепанцы в повседневной обуви, так как они не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не обеспечивают необходимый комфорт при длительном использовании.

Если вы планируете приобрести открытую обувь, то рекомендуется выбирать сандалии и босоножки вместо шлепанцев и «вьетнамок». Однако при выборе такой обуви очень важно обратить внимание на ремешки, которые должны надежно удерживать носок и пятку, обеспечивая хорошую поддержку и комфорт.

Почему шлепанцы – не самый хороший вариант обуви на лето

Шлепанцы и “вьетнамки” – это тип обуви, который не рекомендуется для прогулок, экскурсий и длительных переходов. Они идеально подходят для использования дома, в бане или на пляже, когда необходимо пройти небольшое расстояние, например, до ста метров. Однако для длительных прогулок и ходьбы шлепанцы не подходят.

При ношении шлепанцев человеку постоянно приходится немного сгибать пальцы, чтобы удержать их на ноге, что негативно сказывается на здоровье. Это напряжение и отсутствие отдыха приводят к перенапряжению мышц стопы и скоплению продуктов обмена в них, что может вызвать болезненные ощущения. С течением времени это напряжение распространяется на голени, бедра, поясницу и шею. К вечеру, вернувшись домой или в отель, человек может испытывать боль в спине и головную боль.

Резиновая обувь – да или нет

Резиновая обувь имеет свои особенности и следует носить ее только по необходимости и в соответствии с условиями, например, во время дождя или на пляже.

Чего точно стоит избегать

Обувь с высоким каблуком и на шпильке увеличивает нагрузку на стопу и может нарушать ее биомеханику, то есть движение ноги и стопы при ходьбе. Неправильная биомеханика может привести к проблемам с кровообращением и в долгосрочной перспективе вызвать проблемы с мелкими суставами стопы, плоскостопие и даже проблемы с позвоночником.

Кроме того, обувь на шпильке или платформе может быть опасной с точки зрения возможности получения травмы, так как легко подвернуть ногу в такой обуви.

Подойдет ли закрытая обувь

Важно, чтобы обувь обладала определенными характеристиками: она должна надежно фиксировать стопу и иметь прочную задник.

Открытая обувь, где пятка не закрыта, имеет свои особенности. Она может вызывать боли при ходьбе и приводить к искривлению голени и сутулости. Поэтому важно быть внимательным при выборе такой обуви и удостовериться, что она обеспечивает достаточную поддержку для стопы.

Когда речь идет о закрытой обуви, желательно, чтобы кожа, из которой она изготовлена, имела некоторую перфорацию или отверстия для обеспечения хорошей вентиляции. Это позволяет ногам “дышать” и предотвращает излишнее потоотделение.