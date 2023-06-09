 

В районе Солнцево благоустроили освобожденную от незаконной постройки территорию

09.06.2023, 18:15, Новости дня
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Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы продолжает выявлять незаконные постройки. Самостроем называют те объекты, которые возведены на не предназначенном для этих целей земельном участке, без разрешительной документации или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Так, недавно в районе Солнцево избавились от незаконной постройки общей площадью 96 квадратных метров (Боровский проезд, вл 19 ст 1). По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, на строительство объекта не было разрешительной документации. Примечательно, что строение не использовалось.

“Как установили инспекторы, объект не был поставлен на кадастровый и технический учет и не обременен имущественными правами”, – рассказал Бобров.

После того, как сооружение было демонтировано, пользователь смежного земельного участка привел в порядок территорию. Площадь, освобожденную от самостроя, расчистил, вымостил и озеленил.

Кстати, за первый квартал 2023 года в Москве было ликвидировано 840 незаконных построек. Было освобождено более 120 тысяч квадратных метров общественного пространства. В числе демонтированных самостроев – преимущественно незаконные склады, административные и хозяйственные пристройки.

Борьба с незаконными постройками является одним из приоритетных направлений работы Госинспекции по недвижимости, ведь такие объекты портят облик развивающегося мегаполиса. Специалисты ведомства также проделывают профилактическую работу по предупреждению нарушений. Они рассказывают собственникам объектов недвижимости о ведении деятельности в рамках правового поля.

Ранее был освобожден доступ к набережной в Левобережном районе Москвы. До недавнего времени проход перекрывал установленный незаконно забор. Речь идет об участке рядом с административным зданием на Ленинградском шоссе (владение 69, корпус 1). У того, кто соорудил забор, не было разрешительной документации. Специалистам пришлось принять меры. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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