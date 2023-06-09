 

В США робот-кассир под управлением нейросети ограбил свой магазин и сбежал

09.06.2023, 17:33, Разное
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В
Сан-Франциско продолжаются поиски робота-кассира под управлением искусственного
интеллекта Salesbot-2023, которого подозревают в
ограблении собственного магазина. Полиция считает, что нейросеть пришла к
выводу о целесообразности совершения преступления, наблюдая за посетителями
магазина.

По
статистике, каждый третий посетитель магазина бытовой техники, где на кассе
установили экспериментальных роботов, нёс товары мимо кассы и не платил за них.
Также несколько раз заведение становилось целью нападений борцов за социальную
справедливость, которые разбили витрину и произвели лутинг выставленных там
телефонов и телевизоров. Анализируя их поведение, искусственный интеллект решил,
что подобные действия не несут никаких негативных последствий и гораздо более
экономически выгодны. Стоимость товаров, которые лутер уносит за один набег, в
14 раз превышает месячный оклад кассира. Поняв это, робот отключил камеры
внутреннего наблюдения, разгромил стойку с часами Apple и очками виртуальной реальности и скрылся в неизвестном направлении.

«Мы
думаем, он мог скрыться в одном из расово-разнообразных районов города, –
предполагает лейтенант полиции Карл Джонсон. – К сожалению, наши люди
предпочитают туда не соваться. Это небезопасно, к тому же, там часто отнимают
наши машины и оружие. Робот мог вступить в одну из тамошних банд. В этом случае
шансы на его поимку невелики. Мы надеемся, что он хотя бы не начнёт совершать
набеги на другие магазины и раскулачивать их владельцев».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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