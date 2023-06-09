В США робот-кассир под управлением нейросети ограбил свой магазин и сбежал

В

Сан-Франциско продолжаются поиски робота-кассира под управлением искусственного

интеллекта Salesbot-2023, которого подозревают в

ограблении собственного магазина. Полиция считает, что нейросеть пришла к

выводу о целесообразности совершения преступления, наблюдая за посетителями

магазина.

По

статистике, каждый третий посетитель магазина бытовой техники, где на кассе

установили экспериментальных роботов, нёс товары мимо кассы и не платил за них.

Также несколько раз заведение становилось целью нападений борцов за социальную

справедливость, которые разбили витрину и произвели лутинг выставленных там

телефонов и телевизоров. Анализируя их поведение, искусственный интеллект решил,

что подобные действия не несут никаких негативных последствий и гораздо более

экономически выгодны. Стоимость товаров, которые лутер уносит за один набег, в

14 раз превышает месячный оклад кассира. Поняв это, робот отключил камеры

внутреннего наблюдения, разгромил стойку с часами Apple и очками виртуальной реальности и скрылся в неизвестном направлении.

«Мы

думаем, он мог скрыться в одном из расово-разнообразных районов города, –

предполагает лейтенант полиции Карл Джонсон. – К сожалению, наши люди

предпочитают туда не соваться. Это небезопасно, к тому же, там часто отнимают

наши машины и оружие. Робот мог вступить в одну из тамошних банд. В этом случае

шансы на его поимку невелики. Мы надеемся, что он хотя бы не начнёт совершать

набеги на другие магазины и раскулачивать их владельцев».

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