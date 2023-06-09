Насыщает кислородом и увеличивает приток крови: висение вниз головой может улучшить состояние кожи

В погоне за красотой и молодостью люди готовы на многое. Чтобы кожа была здоровой, свежей и сияющей, женщины подвергают ее самым разным воздействиям от пиллинга до криомассажа с лифтингом. Причем даже молодые девушки решаются на радикальные меры вплоть до уколов ботокса.

Но неужели более мягкие неинвазивные процедуры и способы омоложения кожи лица отошли в прошлое как неэффективные? Вовсе нет. И это доказывают не только всем известные народные методы. Улучшить внешний вид кожи поможет и висение вниз головой.

Научные объяснения

Как поясняют косметологи, направленная вниз голова помогает добиться позитивных эффектов для кожи за счет притока крови и насыщения клеток кислородом. В таком состоянии организм поглощает больше витаминов и питательных элементов. Обогащенная кислородом кровь прямо влияет на состояние кожи, восполняя ее потребности в жизненно важных ресурсах. В итоге это питание благоприятно сказывается и на внешнем облике.

Как правильно выполнять процедуру

Оптимальный вариант предполагает двухминутные сеансы висения вниз головой каждый вечер перед сном. Причем не обязательно для этого цепляться ногами за перекладину турника. Достаточно будет склонить голову вниз, лежа на кровати. В этом положении клетки кожи будут получать кислород, кровь и новые питательные вещества.

Впрочем, висение вниз головой – не единственный способ добиться таких эффектов для кожи.

Что еще может улучшить кровообращение

Все-таки не каждому подойдет данный вариант улучшения циркуляции крови, поэтому стоит ознакомиться и с альтернативными методиками.

В первую очередь важно помнить, что движения как таковые способствуют улучшению кровообращения. Это значит, что физическая активность в любых ее формах должна присутствовать в повседневной жизни. Растяжка, приседания, ходьба, бег и наклоны – все это поможет не только коже, но и всему организму быть сильнее и здоровее.

Эффективный способ заставить кровь активнее двигаться по капиллярам лица – массаж. Специальные ролики для лицевого массажа помогут лимфатической жидкости и крови циркулировать одновременно. Причем такие массажеры способствуют и уменьшению темных кругов под глазами, снимая отечность.

Еще один совет заключается в употреблении воды. Как минимум, организм должен получать достаточно жидкости для кровообращения. В ином случае обезвоживание даже в легкой форме приведет к ухудшению состояния кожи, и не только.