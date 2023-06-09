Плиссированные топы в моде: идеи стильных образов для этого лета

Многие из вас привыкли связывать плиссировку с юбками или платьями, однако трендом этого лета стали плиссированные топы. Это очень красивый предмет одежды, который легко стилизуется, и каждая представительница прекрасного пола наверняка сможет выбрать для себя лучшую модель. Вот несколько идей комплектов, которые уже сегодня в моде с перспективой продолжения популярности этой тенденции.

На пуговицах

Вертикальные пуговицы сегодня также в тренде, поскольку этот фасон верха визуально стройнит фигуру и увеличивает рост. Остановите свой выбор на плиссированном топе на пуговицах, который будет замечательно смотреться в любом цвете. Сочетайте его с джинсами оверсайз, образ получится непринужденным и целостным.

Если хотите собрать нарядный комплект, можно надеть джинсы с обувью на каблуке, добавить аксессуары и украшения. Также топ замечательно смотрится с шортами, юбкой мини или миди.

Топ без рукавов с воротником-стойкой

Очень красивый топ, который идеально подходит для летнего периода. Наденьте его вместе с джинсами с высокой посадкой, добавьте обувь на каблуке, красивые украшения, элегантную сумочку. Заправьте его в джинсовые брюки, чтобы он выглядел не слишком нарядно, но и не чрезмерно непринужденно. Такой образ будет смотреться целостным, стильным и элегантным.

Монохромный образ

Сейчас в тренде монохромность, и вы можете использовать эту тенденцию для формирования лука. Наденьте черный топ без рукавов с открытыми плечами, подберите под него черные джинсы или брюки с высокой посадкой. Обувь и сумочка будут дополнять лук и сделают его эффектным, лаконичным и в некотором роде строгим. Отличный комплект для деловых встреч, также его можно использовать для других применений. Черный цвет смотрится привлекательно на фоне тела, и контраст будет потрясающим независимо от того, успели вы загореть или нет.

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А если являетесь поклонницей белого цвета, соберите белый нарядный комплект, который так актуален летом.

С юбкой миди

Средняя длина ниже колена является универсальной, поскольку отличается красотой и практичностью. Именно поэтому юбки миди вошли в тренд и надежно закрепились на верхних позициях моды. Будет замечательно, если вы наденете свой модных плиссированный топ в сочетании с юбкой миди. Выберите однотонную черную юбку и топ нейтрального цвета. Если хотите создать более яркий образ, сделайте верх более насыщенным и экстравагантным. В качестве обуви подойдут ваши любые модели, например балетки или кроссовки.

С льняными брюками

Льняные брюки сегодня бьют все рекорды по популярности, они в тенденциях не только женской, но и мужской моды. Это заслуженно, поскольку брюки выглядят потрясающе, они приятны на ощупь и при прикосновении к коже, практичны, сделаны из натурального волокна. Плиссированный топ обладает не менее привлекательными характеристиками, поэтому есть смысл соединить эти предметы одежды. Если вы являетесь поклонницей прибрежного стиля, выберите белые брюки, топ любого цвета, элегантные туфли, сандалии или кроссовки, не забудьте взять сумочку и шляпку.

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С шортами с высокой талией

Соберите комплект из блестящих черных шортов с высокой посадкой, черного плиссированного топа с вертикальными серебристыми полосками в складках, оригинальных сандалий, шляпки и сумочки. Получится роскошный образ, который визуально сделает вашу фигуру стройнее. Это замечательный наряд для летнего сезона, который наверняка понравится стильным и эффектным дамам.

С юбкой с принтом

Сегодня мода настолько демократична, что вы можете выбрать юбку с любым узором. Цветочный, животный, геометрический в полоску, клетку, горошек, мелкие узоры или надписи — все эти варианты зачтутся как самые стильные. Выберите расклешенную свободную юбку макси, которая также в тренде и летом станет одним из самых удобных предметов одежды. Плиссированный топ без рукавов с баской будет отлично сочетаться со стильным низом. Выберите любую из моделей летней обуви. Шляпка здесь также будет уместна.