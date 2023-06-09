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09.06.2023, 17:05, Новости дня
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В пятницу, 9 июня, в Москве проходит партийная конференция столичного отделения “Единой России”. На этом мероприятии официально выдвинут кандидата в мэра города. Перед участниками конференции выступит Сергей Собянин, который занимает должность градоначальника с 2010 года.

Собянин имеет наибольшую узнаваемость среди потенциальных кандидатов в мэры Москвы – 96,8% респондентов. Выборы, назначенные на 8-10 сентября 2023 года, станут для Сергея Семеновича третьими. Если он снова одержит победу, то займет должность мэра столицы до 2028 года.

Жители Москвы смогут сделать выбор в течение трех дней как в привычном формате (на избирательных участках), так и онлайн-режиме, воспользовавшись дистанционным электронным голосованием. Те же условия будут применяться и для выборов депутатов представительных органов столицы.

Последний раз выборы мэра Москвы проходили 9 сентября 2018 года. Одержавший победу Сергей Собянин набрал 70,17% голосов. Тогда явка составила 30,9%. В грядущих выборах собираются принять участие 72% москвичей. Об этом стало известно 18 мая 2023 года, когда были представлены результаты опроса исследовательской службы Russian Field.


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