 

Мнение: Воронеж

09.06.2023, 16:49, Разное
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Утром 9 июня на жилой дом в многострадальном Воронеже упал беспилотник со взрывчаткой.

На место падения беспилотника прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев и поринформировал: «Ситуация под контролем спецслужб. Выясняю детали».

Выяснил. Оказалось, что троих воронежцов посекло осколками стекла. Помощь оказали на месте, от госпитализации все трое отказались.

В общем, печальная  история. Выходит, что дошутились про Воронеж?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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