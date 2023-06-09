Мнение: Воронеж
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Утром 9 июня на жилой дом в многострадальном Воронеже упал беспилотник со взрывчаткой.
На место падения беспилотника прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев и поринформировал: «Ситуация под контролем спецслужб. Выясняю детали».
Выяснил. Оказалось, что троих воронежцов посекло осколками стекла. Помощь оказали на месте, от госпитализации все трое отказались.
В общем, печальная история. Выходит, что дошутились про Воронеж?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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