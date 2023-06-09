Мнение: Воронеж

Утром 9 июня на жилой дом в многострадальном Воронеже упал беспилотник со взрывчаткой.

На место падения беспилотника прибыл губернатор Воронежской области Александр Гусев и поринформировал: «Ситуация под контролем спецслужб. Выясняю детали».

Выяснил. Оказалось, что троих воронежцов посекло осколками стекла. Помощь оказали на месте, от госпитализации все трое отказались.

В общем, печальная история. Выходит, что дошутились про Воронеж?

Фотографии отсюда и отсюда

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