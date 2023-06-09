Ингредиент в энергетических напитках может увеличить продолжительность жизни до 8 лет

Исследования на животных показали, что таурин, содержащийся в энергетических напитках, популярных среди спортсменов, и источниках животных белков, может увеличить продолжительность жизни.

Этот тип химических веществ называется аминосульфоновыми кислотами, и его можно найти в естественном виде в рыбе, мясе и вашем собственном теле. Согласно исследованиям на животных, эта аминокислота может увеличить продолжительность жизни человека на 7-8 лет. Таурин, который естественным образом вырабатывается в организме, уменьшается с возрастом, особенно у людей.

Исследовательская группа обнаружила, что, повысив уровень аминокислоты до уровня юношеского возраста, можно продлить жизнь животных на 10 процентов. Последнее достижение в поисках более долгой жизни началось с попытки определить различия в крови молодых и старых особей разных видов. Таурин был одной из молекул, на которые “наиболее сильно” влияли.

Исследовательская группа ежедневно давала дозу таурина мышам в возрасте 14 месяцев, что эквивалентно 45 годам в человеческом понимании. Результаты показали, что у мышей улучшилось качество жизни и увеличилась продолжительность жизни. Мыши, получавшие таурин, выглядели и чувствовали себя моложе. Мыши были стройнее, с повышенными энергозатратами и увеличенной плотностью костей. У них также была лучшая память, более сильная иммунная система, а также повышенный иммунитет.

Исследователи считают, что если данные, полученные на мышах, применить к людям, то они могли бы добавить семь или восемь лет к продолжительности жизни.