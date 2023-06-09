 

Доктор Мясников предупреждает об инфаркта и микроинсультах без симптомов

09.06.2023, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мясников, “Теледоктор”, напомнил россиянам, что серьезные заболевания могут протекать без явных признаков и их можно не заметить.

Доктор подчеркнул, что “инфаркты или микроинсульты могут быть неочевидными”. Эксперт отметил, что врачи часто сталкиваются с “достаточно высоким процентом” людей, которые в тот или иной момент жизни перенесли ишемию миокарда без боли. Мясников отметил, что отсутствие боли очень опасно, поскольку остается нераспознанным, и пострадавшие люди не получают лечения. Поражения сердца могут вызвать осложнения, которые могут привести к смерти. Люди с деменцией, диабетом, атеросклерозом и курением также подвержены сердечным приступам, которые не вызывают боли.

Микроинсульт – это результат образования тромба, который блокирует один из сосудов, снабжающих мозг кровью и кислородом. Микроинсульт носит временный характер, но может быть признаком приближающегося инсульта. Симптомы могут быть похожи на симптомы других заболеваний, включая головные боли, онемение или слабость в одной части тела, проблемы с координацией и равновесием, головокружение и чувствительность к громким звукам и яркому свету.MedikForum.ru ранее писал о судорогах ног, которые могут возникать у взрослых во время сна.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / В США робот-кассир под управлением нейросети ограбил свой магазин и сбежал

09.06 / Насыщает кислородом и увеличивает приток крови: висение вниз головой может улучшить состояние кожи

09.06 / Плиссированные топы в моде: идеи стильных образов для этого лета

09.06 / Мнение: Воронеж

09.06 / Ингредиент в энергетических напитках может увеличить продолжительность жизни до 8 лет

09.06 / Скандалы: Вместо ветхого жилья – разваливающаяся новостройка

09.06 / Юбка-карандаш перекочевала из офисной моды в повседневную в этом году: идеи образов с этой стильной вещью

09.06 / Обладают динамичной индивидуальностью и чувством моды: личностные черты людей, родившихся в июне

09.06 / Скотское отношение командования: мобилизованные 1486-го Ленинградского полка рассказали о ситуации под Артемовском

09.06 / Прилет по Воронежу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика