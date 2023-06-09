Доктор Мясников предупреждает об инфаркта и микроинсультах без симптомов

Мясников, “Теледоктор”, напомнил россиянам, что серьезные заболевания могут протекать без явных признаков и их можно не заметить.

Доктор подчеркнул, что “инфаркты или микроинсульты могут быть неочевидными”. Эксперт отметил, что врачи часто сталкиваются с “достаточно высоким процентом” людей, которые в тот или иной момент жизни перенесли ишемию миокарда без боли. Мясников отметил, что отсутствие боли очень опасно, поскольку остается нераспознанным, и пострадавшие люди не получают лечения. Поражения сердца могут вызвать осложнения, которые могут привести к смерти. Люди с деменцией, диабетом, атеросклерозом и курением также подвержены сердечным приступам, которые не вызывают боли.

Микроинсульт – это результат образования тромба, который блокирует один из сосудов, снабжающих мозг кровью и кислородом. Микроинсульт носит временный характер, но может быть признаком приближающегося инсульта. Симптомы могут быть похожи на симптомы других заболеваний, включая головные боли, онемение или слабость в одной части тела, проблемы с координацией и равновесием, головокружение и чувствительность к громким звукам и яркому свету.MedikForum.ru ранее писал о судорогах ног, которые могут возникать у взрослых во время сна.