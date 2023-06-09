Newsweek – «тёмный день для Америки» — Трампу предъявили очередное обвинение по уголовному делу

Бывший президент США сообщил, что ему предъявили обвинение в связи с хранением секретных материалов. Он называет себя «невиновным человеком», а всё происходящее «охотой на ведьм» «коррумпированной администрации Байдена». По данным Newsweek, обвинение включает в себя семь пунктов по воспрепятствованию правосудию и обращению с секретными документами.



AP

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что ему предъявили обвинения в связи с хранением секретных материалов, пишет Newsweek. Комментируя происходящее, Трамп подчеркнул свою невиновность и назвал это «тёмным днём» для Америки.

«Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками», — цитирует издание сообщение Трампа из социальной сети. «Я должен явиться в Федеральный суд в Майями во вторник… Никогда не думал, что такое возможно с бывшим президентом Соединённых Штатов… Я НЕВИНОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК! Это тёмный день для Соединённых Штатов Америки. Наша страна находится в серьёзном и стремительном падении, но вместе мы сможем снова сделать Америку великой!»

Newsweek поясняет, что министерство юстиции не смогло сразу подтвердить информацию об обвинении. Однако, по данным издания, некий человек, знакомый с ситуацией, сообщил на условиях анонимности, что федеральные прокуроры действительно общались с адвокатами экс-президента незадолго до его письменных заявлений в социальной сети.

На момент публикации Newsweek официального объявления о том, в чём конкретно обвиняют Трампа, сделано не было. По некоторым данным, обвинения включают семь пунктов, связанных с воспрепятствованием осуществлению правосудия и обращением с секретными документами.

Издание напоминает, что на этой неделе появились множественные признаки того, что обвинение всё-таки будет предъявлено. Адвокаты Трампа провели очную встречу с представителями министерства юстиции. Кроме того, всплыла информация о том, что бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз дал показания большому жюри против своего бывшего начальника.

В среду вечером юристы Трампа получили письмо, в котором официально сообщалось, что бывший президент является целью расследования специального прокурора Джека Смита. По мнению экспертов, подобное письмо можно назвать последним звонком перед предъявлением обвинения.

Тем не менее сам Трамп, похоже, до последнего не верил, что это произойдёт, и на днях назвал возможность обвинения неправдой.

Сообщается, что спецпрокурор Смит также ведёт расследование, связанное с вмешательством в выборы 2020 года, в ходе которого предстоит узнать роль Трампа в беспорядках в Капитолии 6 января.



Newsweek напоминает, что Трамп собирается участвовать в президентской гонке. Тем временем против него уже выдвинуты 34 обвинения в фальсификации деловой документации в Нью-Йорке. Однако сам кандидат в президенты США называет всё происходящее «охотой на ведьм».

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