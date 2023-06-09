Скандалы: Вместо ветхого жилья – разваливающаяся новостройка

Как новгородские власти «решают вопросы» переселения людей из домов, признанных аварийными

В Новгородской области из ветхого и аварийного жилья переселили почти 2 тысячи человек, на это было направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Никитин. По его словам, в первом полугодии 2023 года планируется досрочно завершить программу по расселению жилья, признанного аварийными до 2017 года, – осталось переселить 173 человека.

Между тем, многие переселенцы недовольны качеством полученного жилья из-за множества дефектов и недоделок. Жильцы жалуются, что из окон дует, в доме холодно, в ванных комнатах нет полотенцесушителей, кое-где плесень на стенах и потолках. Люди боятся за своё здоровье. Местами в недавно построенных домах трескаются стены, и их впору уже включать в программу капитального ремонта.

В качестве печального примера можно привести многоквартирный жилой дом в г. Боровичи, ул. Транзитная, 26. Строение общей площадью 980 кв. м, возведенное в 2011 году по программе переселения из аварийного жилья, после многолетней борьбы переселенцев за свои права в 2019 году сам был признан аварийным и подлежащим сносу в 2025 г.

Против руководства компании-застройщика было заведено уголовное дело о мошенничестве: по версии следствия, застройщик многоквартирного дома для уменьшения затрат допустил множественные нарушения строительных норм и правил, а также возвёл дом из опасных материалов с пожарно-технической точки зрения. Это привело к непригодности построенных жилых помещений, так как проживание в них создает угрозу безопасности для жизни и здоровья граждан.

Следственными органами Новгородской области было возбуждено ещё одно уголовное дело — по факту введения этого дома в эксплуатацию по статье о превышении должностных полномочий. Следствие подозревает, что боровичские чиновники достоверно знали о том, что жилой дом по улице Транзитной построен с многочисленными нарушениями, но всё-таки выдали разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Сегодня значительная доля нареканий приходится на долю застройщика «Биэм», который почему-то пользуется особым успехом у новгородских чиновников в части выкупа квартир для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Эта организация с уставным капиталом в 10 тыс. руб. если верить сообщениям в сети, построила, в частности, дома в городе Боровичи на улице Потерпелицкая, где уже идут суды по качеству работ, а некоторые жители добиваются замены квартир.

Другой застройщик, фирма СУ-53, судя по всему, возводит для переселенцев негазифицированные новостройки – вопреки требованиям законодательства. Если закон предполагает газификацию жилья для переселенцев, то и бюджетное финансирование выделяется на покупку квартир с газом, который в реальности в новых домах для переселенцев отсутствует. Министерство ЖКХ и ТЭК Новогородской области рапортует о газификации деревень на несколько десятков дворов, куда прокладываются километры газопроводов, а дома для переселенцев, где магистральный газ находится в десятке метров, сдаются без газа. Трудно поверить, что идея не газифицировать дома для переселенцев не была заранее согласована застройщиком с чиновниками.

На поверку выясняется, что «Биэм» и СУ-53 возглавляет один и тот же директор – Владимир Коржавин.

Как сообщают знакомые с ситуацией люди, обращение которых имеется в распоряжении редакции: «В городе Валдай на одной улице и практически на одной стройплощадке три дома строили три разных организации – «Биэм», ЗАО «Управление механизации №282» (УМ-282) и одна из московских строительных фирм. Как говорится в письме новгородских строителей в Управления Президента РФ, последние две компании вели работы по проекту, прошедшему государственную экспертизу, а «Биэм» – по проекту без экспертизы, и, по заключению Межрегиональной общественной организации «Научно-техническое общество строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», делала это с многочисленными нарушениями строительных норм и правил и федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Изначально администрация Валдайского района планировала провести закупки под переселенцев из аварийного жилья на конкурентной основе, чтобы получить максимально возможную экономию, которой, возможно, хватило бы на снос еще нескольких аварийных бараков. В дом, построенный УМ-282, приходили переселенцы и подбирали под себя квартиры. Однако в итоге закупочную документацию, судя по всему, сверстали под одну «Биэм», исключив необходимость проведения экспертизы проекта. Руководство УМ-282 с этим не согласилось и подало иск в суд, который в итоге признал незаконным исключение проведения экспертизы, отметив, что это противоречит статье 49 Градостроительного кодекса РФ.

Однако решение суда не помешало чиновникам закупить квартиры только у фирмы «Биэм» без проверки проекта экспертами. УМ-282 обратилось к региональному министру жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Ирине Николаевой с просьбой провести проверку закупленного жилья требованиям законодательства, на что получило отказ.

Более того, на проявившего активность компанию стало оказываться давление. Например, в доме, построенном в посёлке Прогресс Боровичского района на ул. Гагарина, 21 по проекту, прошедшему государственную экспертизу, удалось заселить только два подъезда. А чтобы разрешить продажу оставшихся квартир, согласно тому же источнику, от УМ-282 потребовали сделать еще один проект и еще одну экспертизу. Суд признал эти требования незаконными, после чего, чтобы не подписывать акт сдачи-приемки дома, чиновники просто отозвали разрешение на строительство, и в настоящее время готовый дом не может быть сдан в эксплуатацию.

Как видно, получается, что в одном случае чиновники, вопреки решению суда, открыто закупают квартиры у компании «Биэм», а в другом, опять же вопреки решению суда, выдвигают заведомо незаконные требования к УМ-282. Примечательно, что на многие тысячи квартир, построенных УМ-282, жалоб меньше, чем на один 30-квартирный дом, сооружённый «Биэм» под бюджетные средства.

Всё это наводит на мысли о том, что «Биэм» – это, так сказать, очень «удобная» в самом широком смысле этого слова компания для кого-то из высокопоставленных должностных лиц, связанных с вопросами переселения. В Новгородской области этот процесс находится под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, которое с 2008 года возглавляет Ирина Николаева.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин анонсировал, что с 2024 года начнётся расселение домов, признанных аварийными после 2017 года. В регионе это 172 многоквартирных дома, где живут 2700 человек. У местных властей остаётся совсем немного времени, чтобы навести порядок в этой сфере и не обмануть ожидания будущих переселенцев.

Андрей Горчаков

Оригинал материала: “Наша Версия”