Юбка-карандаш перекочевала из офисной моды в повседневную в этом году: идеи образов с этой стильной вещью

Наверняка многие из поклонников моды и стиля привыкли к тому, что юбка-карандаш относится к одежде делового стиля. Все изменилось, и она теперь в повседневной моде, и это просто замечательно. Наконец можно по достоинству оценить все ее замечательные качества. Вы можете в этом убедиться сами, поскольку идеи образов и стилизации будут представлены в этой статье.

Акцент лука

Юбка-карандаш может быть не только дополнением к другим вещам или основой строгого образа. Теперь ее можно сделать настоящей звездой, акцентным предметом одежды, который отлично сочетается с любым нейтральным верхом. К примеру, яркая оригинальная юбка из искусственной кожи будет идеально смотреться с топом, блузой, водолазкой и другими вещами.

Классический стиль однотонной юбки

Если вы предпочитаете минималистичный лаконичный стиль, этот выбор также для вас. Отдайте предпочтение гладкой однотонной юбке любой длины. Ее также можно комбинировать с любыми плечевыми изделиями. В данном случае простой фасон и материал юбки допускает использование более яркого топа, рубашки, блузы, свитера, водолазки и пр.

Джинсовая юбка

Она также может быть юбкой-карандашом и будет выглядеть просто потрясающе. Поскольку деним легко сочетается с любыми материалами, вы также можете выбирать верх по своему усмотрению. Здесь можно себя не ограничивать в выборе, поскольку однотонная юбка будет смотреться гармонично, как в монохромном наряде, так и с верхом в принтах и декоративных деталях.

Длина

Она также может варьироваться по вашему усмотрению. Начиная с укороченной и заканчивая миди и даже почти макси, любой из вариантов смотрится просто потрясающе. У вас есть возможность выбрать ту длину, которая вам больше всего по душе и по вкусу и которая однозначно сделает вашу фигуру стройнее (оригинальный крой способствует зрительному увеличению роста, силуэт также будет смотреться более стройным).

Выбор верха

Юбка-карандаш раньше являлась любимой деловой, а теперь стала модной и универсальной (по-прежнему любимой). Ее можно сочетать как с легким открытым облегающим топом, так и с кожаной курткой или с одеждой стиля оверсайз.

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Образы будут выглядеть безупречно, поскольку смешение луков сегодня в моде, а юбка-карандаш в данном случае станет «первой скрипкой», даже не являясь акцентной по цвету или структуре. Оригинального фасона хватит для того, чтобы составить стильный, привлекательный и эффектный комплект.

Обувь

Юбка-карандаш в повседневной моде допускает сочетание с любым видом обуви. Это необязательно должны быть туфли-лодочки на каблуке или шпильке. Помимо классических моделей обуви вы можете использовать и самые креативные. К примеру, очень экстравагантным станет сочетание приталенной юбки с массивными ботинками или кроссовками. Экспериментируйте и не бойтесь сочетать то, что раньше считалось несочетаемым, сегодня это называется новым трендом и выглядит очень даже симпатично.

Вместо заключения

Юбка-карандаш настолько красива и универсальна, что вы можете ее сочетать с любыми предметами одежды, обувью и аксессуарами.

Именно поэтому она обязательно должна пополнить ваш гардероб в этом году.