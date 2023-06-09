Скотское отношение командования: мобилизованные 1486-го Ленинградского полка рассказали о ситуации под Артемовском

Позиции под Артемовском постоянно сдаются бойцами ВС РФ. Приказов от командования нет, как и обеспечения. Об этом рассказали мобилизованные бойцы Ленинградского полка 1486, которые сейчас находятся около поселка Ягодное.

Автор Telegram-канала «Первый.Донецк.» опубликовал видеозапись с заявлением солдат. Как выяснилось, мобилизованных отправили на фронт без обучения.

Бойцы рассказали, что ситуация на позициях складывается печально. Когда в населенном пункте находились штурмовики ЧВК «Вагнер» было все гораздо проще и стабильнее. Но после их ухода в тыл противник продвигается вперед и занимает все новые территории.

«Каждый день накрывает артиллерия, ответки нет. Приказов нет, обеспечения никакого нету. Пока тут стояли “музыканты” такого не было. Если бы они вернулись, ситуация была бы проще. Без них нам здесь делать нечего», — рассказал один из бойцов.

Мобилизованные добавили, что руководство говорит им отвлекать артиллерию собой, «как пушечное мясо».

«Здесь ребята стояли, “музыканты”. С ними было бы спокойнее, они знают свое дело. Связи у нас никакой нет, скрытой тоже нет. Люди на связь с командованием не могут выйти, а если выходят, им говорят: оставайтесь здесь до конца, гибните. Просто скотское отношение», — отметил солдат.

Боец отметил, что когда в Артемовске находились штурмовики ЧВК «Вагнер», то они очень помогали. По его мнению, «вагнеровцы» готовы вернуться в населенный пункт, чтобы обеспечить безопасность.

«Просто мы сейчас здесь погибнем, сдадутся все позиции, которые таким тяжелым трудом давались ребятам, просто за считанные секунды, часы, дни. Пока, вроде, держимся, но это все бесполезно», — подытожили мобилизованные.

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» вели штурм Артемовска 224 дня. За это время им удалось перемолоть большое количество подразделений Вооруженных сил Украины. Операция по освобождению города, также известная как «Бахмутская мясорубка», завершилась 20 мая 2023 года. После этого «музыканты» отправились в тыл для отдыха и перегруппировки, передав контроль над позициями военнослужащим ВС РФ.