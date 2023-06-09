Прилет по Воронежу

Корреспондент «Новой» передает с места падения беспилотника на жилой дом.



Оцепления во дворе дома по улице Белинского в Воронеже, куда врезался ударный беспилотник. Фото: Судаков Евгений / ТАСС

Примерно в 9.30 в Воронеже в одну из многоэтажек, расположенную по адресу: ул. Белинского, 21, врезался беспилотник. Взрыв был такой силы, что сработали сигнализации автомобилей даже на левом берегу, хотя сам взрыв случился на правом. По первоначальной информации, распространенной городской администрацией, пострадали два человека. Они были ранены осколками оконных стекол. Позже телеграм-канал воронежского губернатора Гусева сказал о трех раненых, их «посекло осколками».

Пострадавшая многоэтажка находится в самом центре города, чуть ниже главного корпуса воронежского госуниверситета. Неподалеку от нее, через водохранилище, находятся важные производственные мощности. В полукилометре — городская и областная администрации, а также ГУВД области. Но несмотря на это, улица Белинского — это тихий спальный район.



Место удара. Фото: Алексей Ключев

Беспилотник то ли был сбит, то ли сам врезался в многоэтажку, официальных данных на этот счет не поступало. После случившегося зевак на месте происшествия почти не было. Полиция быстро оцепила дом и не пускала внутрь даже его жителей с паспортами, где стояла регистрация.

Одна гражданка не смогла пройти в квартиру, где остался котенок, корреспондент «Новой» наблюдал, как она переживала и просилась внутрь.

В городе о случившемся мало кто знает, паники нет.

Алексей Ключев

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