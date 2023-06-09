 

В столице от уплаты курортного сбора будут освобождены коренные москвичи в третьем поколении

09.06.2023, 15:33, Разное
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Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон «О порядке уплаты курортного сбора на территории города Москвы».

Согласно документу, новый налог обязаны будут платить все граждане, за исключением льготников и «коренных москвичей».

– От уплаты курортного сбора освобождаются студенты, пенсионеры, а также коренные жители Москвы, то есть те, чьи прадедушки или прабабушки имели регистрацию на территории столицы, – сообщил заместитель мэра Иван Цукерманенко.

Для получения статуса «коренных москвичей» гражданам нужно будет обратиться с заявлением в МФЦ, либо заполнить форму на «Госуслугах». По прогнозам экспертов, только в 2024 году курортный сбор позволит пополнить столичную казну на один триллион рублей.

– Это здравое и правильное решение, так как туристы и внутренние мигранты приезжают на готовую инфраструктуру. Они обязаны платить, либо выбирать себе другое место для жизни, – написал в своём Telegram-канале журналист Павел Пряников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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