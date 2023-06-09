 

Мнение: О новой драме Залужного… Ой, а что случилось?

09.06.2023, 15:15, Разное
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Ну ось і почалося

Или нет. До сих пор эта «проклятая неопределённость»: началось уже весеннее украинское наступление, или пока только июньская разведка боем. Но пиар уже мощный.

Украинский президент Владимир #Зеленский опубликовал свежее фото из бункера штаба. И оно сказало слишком многое о том, почему всё идёт так, как идёт. Плюс…

…намекнуло на судьбу главкома ВСУ Валерия Залужного, про которого много слухов ходило в мае, и ещё больше — продолжают ходить.

На снимке, сделанном в неизвестном месте, глядя на разложенные на столе бумаги – вероятно, карту — стоят начальник оперативного управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. «Важная встреча», — подписал фото украинских президент, не приводя каких-либо дополнительных подробностей. Догадайся, мол, сама… ©

В последние дни западные журналисты и российские военкоры пишут о «начале контрнаступления» Украины. При этом, судя по поступающим сообщениям, активные действия развернулись в Запорожской области, где в том числе действуют войска под командованием бригадного генерала Тарнавского. При этом украинская сторона в последние дни понесла «значительные» потери в военных и тяжелой технике при попытках прорыва обороны ВС РФ, поскольку встретила большее, чем ожидалось, сопротивление, о чём сообщили два высокопоставленных американских чиновника телеканалу CNN. Хотя, судя по ряду неофициальных сводок с мест, ВСУ «ещё толком не начинали».

Момент, в общем, драматический. Успех или провал наступательной операции решают первые дни и даже часы, как известно. И тут нужно снова внимательно посмотреть на фото с Владимиром Зеленским. Оно примечательно многим, но главным образом тем, кого на нём нет.

Где главком ВСУ Валерий Залужный? Почему он отсутствует на «важной встрече» с главой государства и верховным (по конституции) главнокомандующим? И почему он пропал не только с фотографии, но и выпал из новостной повестки? В прошлом году, когда разворачивалась изюмско-балаклейская операция, украинские СМИ дружно твердили «Залужный-Залужный-Залужный», оттеснив Владимира Зеленского на второй план, а теперь — как воды в рот набрали. Столь же дружно.

Что это — ревность политика к потенциальному конкуренту на следующих президентских выборах? Или всё же Валерий Залужный по-прежнему нездоров? А может, его похитили инопланетяне?

Вопросы, вопросы… Когда же закончится эта «чёртова #неопределёность»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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