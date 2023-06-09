“Я очень творческая личность”: Карина Нигай о собственной уникальности, работе без интернета и плохих чертах характера

Карина Нигай выросла в семье медиков, однако сфера медицины никогда ее не интересовала. Она могла бы стать айтишницей, но отдала предпочтение моде и красоте. Сегодня ее фамилия — это узнаваемый бренд. История успеха Карины Нигай может вдохновить многих девушек и стать живым примером того, как упорство, желание следовать мечте и доля авантюризма помогают добиться успеха без связей.

О корейских корнях

Некоторые думают, что Нигай — это псевдоним фэшн-блогера. На самом деле это реальная фамилия. Дело в том, что у Карины отец кореец, причем чистокровный. Все родственники по папиной линии медики. Но дело в том, что родители Карины развелись, когда ей еще не было и года. Поэтому она не имела возможности общаться с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, которые, кстати, были обеспеченными людьми и занимали высокие должности.

Южную Корею Карина впервые посетила уже в сознательном возрасте, перешагнув через тридцатилетний рубеж. Сейчас ей интересно изучать культуру своей второй родины.

О бедном детстве

Мама блогера по образованию психологи стоматолог, мамина мама — медсестра, а мамин папа работал водителем в больнице. Когда Карине было шесть лет, ее мама во второй раз вышла замуж. Отчим полностью заменил Нигай отца.

Семья жила в Томске, причем очень бедно. Втроем они ютились на 18 квадратных метрах. У Карины даже не было своей кровати: она спала в кресле. Родителям приходилось перешагивать через нее утром, чтобы не будить.

Мама работала на рынке, Карина помогала ей по мере возможности. Финансов на приобретение красивой одежды не было, поэтому Нигай креативила как могла. Например, могла прикрепить к пальто какие-то ремешки, цепочки, цветочки, чтобы получился уникальный дизайн.

Об увлечении танцами

Карина занималась танцами и после девятого класса подала документы в Томский колледж культуры и искусств. Ей удалось поступить на бюджет, но за лето планы Нигай изменились. Она поняла, что танцы не дадут перспектив на ту красивую жизнь, о которой она мечтала.

О переезде в Москву

Москва манила Карину множеством шансов для развития карьеры. Она решила бросить себе вызов и проверить, удастся ли ей поступить в один из столичных вузов или нет. В Москву Нигай приехала с 20 тысячами рублей. Кстати, эти деньги были предназначены для всего, включая расходы на еду, аренду жилья и т. д.

Карина подала документы на факультет экономики и на факультет IT-технологий. В итоге поступила на бюджет в Российский государственный социальный университет на факультет IT. Нигай отмечает, что даже ее мама не верила в то, что дочь поступит в столичный вуз, но ей это удалось.

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Учеба давалась нелегко, но к счастью, помогали однокурсники-парни, которых было много. В итоге Карина окончила институт с красным дипломом. До сих пор она поддерживает связь с некоторыми одногруппниками. Один из них, например, разработал для нее свой сайт.

О любви к одежде

Карина признается, что ее всегда увлекала индустрия моды. Когда Нигай переехала в Москву, ее мама как раз открыла свой магазин в Томске и потом торговала в нем одеждой из российской столицы. Иногда закупки для мамы делала Карина. В тот момент она еще больше погрузилась в сферу моды и красоты.

О блогерстве

Однажды во время свадебной фотосессии Карина услышала о том, что хорошо держится перед камерой. Ей порекомендовали начать вести блог. На тот момент блогерство в нашей стране не было так развито. Карине показали аккаунты иностранных блогеров, и она загорелась этой идеей.

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Поначалу Нигай выкладывала ролики в “Ютуб” и даже не думала переходить в соцсети. Она показывала, как делать макияж и пользоваться косметикой. Потом увидела, что людям это интересно, и начала показывать и рассказывать секреты стилизации одежды.

Настоящий прорыв в карьере произошел во время пандемии, локдауна. Видео Карины в популярной соцсети стали пользоваться невероятным спросом. Ее идеи начали копировать другие блогеры и зарубежные бренды.

О текущей занятости

Сейчас Нигай сотрудничает со многими известными брендами, как отечественными, так и зарубежными. Она запустила свою онлайн-школу, где проходят обучение 10 тысяч человек. Нигай можно увидеть на телевидении. На канале ТНТ выходят сразу две передачи с ее участием – «Бьюти Баттл» и «Модные игры».

О собственной уникальности и характере

Карина считает, что ее уникальность в том, что она очень творческий человек. Блогер рада тому, что нашла свое призвание, что самовыражается через творчество. Она считает, что у нее самый лучший в России фэшн-блог.

Нигай отмечает, что ее худшая черта характера (точнее, особенность) — это неумение отдыхать. Даже в отпуске блогер не отходит от дел, решает какие-то рабочие вопросы. Иногда ее саму это очень раздражает.

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Если бы не было интернета, то Карина бы работала маркетологом. Блогер признается, что у нее есть удивительная способность продавать и рекламировать товар так, чтобы возникло желание его купить.

Об уходе брендов

Нигай совершенно не печалится уходу популярных западных брендов с российского рынка. По ее мнению, отечественные дизайнеры ничуть не уступают иностранцам. Ей кажется, что индустрия моды в нашей стране сделала большой шаг вперед.

Нигай отмечает, что в России есть немало молодых дизайнеров, которые презентуют хорошие вещи. Карине нравится андеграунд в сочетании с уличным стилем, если говорить об одежде, а также андрогинная мода.

О сериалах

Несмотря на занятость и плотный график, Нигай находит время для просмотра фильмов или сериалов. По словам знаменитости, такое времяпровождение ее вдохновляет. Опять же, из картин и образов героев она может почерпнуть что-то для себя как для стилиста.

Нигай призналась, что из российских сериалов (из тех, что она только недавно посмотрела) ей понравился «Триггер», а из зарубежных – «Эмили в Париже» (последний сезон). Первый сериал привлек Нигай темой психологии, второй — сферой моды.

О личной жизни

Нигай познакомилась в будущим мужем в одном из развлекательных заведений Москвы. На тот момент она уже жила в столице. Нигай признается, что повстречала будущего супруга вовремя, когда совсем устала тащить на себе все сама. До этого у нее были отношения, однако парень не был настроен серьезно на детей и семью. А ей хотелось защищенности, стабильности.

Интересно, что при первой встрече будущий муж не произвел на Карину никакого впечатления. Мало того, она даже как-то резко высказалась в его адрес. Дело в том, что Нигай называет себя импульсивным человеком, поэтому может вспылить. Так получилось и в тот раз.

Роман привел к свадьбе. Мужем Нигай стал бизнесмен Вадим Семенов. От него блогер родила сына Кирилла. Брак просуществовал шесть лет. По слухам, расставание произошло из-за измены супруга.

Карина признается, что живет с сыном, но уже полтора года как состоит в новых отношениях. Замуж она пока не торопится. Все свое внимание блогер сосредотачивает на карьере.

О секретах успеха

Карина не страдает от синдрома самозванца. Она понимает, что добилась успеха благодаря своим действиям, а не просто по случайному стечению обстоятельств. Нигай отмечает, что она ставила перед собой цели и добивалась их. Например, в три года сказала, что переедет в Москву – выросла и переехала, даже несмотря на протесты мамы. Она обещала маме, что вскоре встретит ее в Москве в аэропорту и отвезет на своем авто в дом на Рублевку — так и получилось.

Второй секрет успеха Нигай, по ее же мнению, заключается в трудолюбии. С детства она отличалась усердием, дисциплиной. Когда училась в школе, если делала ошибку, то вырывала лист из тетради и переписывала все заново. Такие качества и обусловили успех в профессии.