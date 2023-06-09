Скандалы: Петербуржцы возмутились изменениями в работе общественного транспорта в период ПМЭФ

Комитет по транспорту Петербурга сообщил о том, что на период проведения Петербургского международного экономического форума несколько маршрутов автобусов общественного транспорта будут изменены

Кроме того, автотранспорту запретят останавливаться на 20 улицах. В официальном аккаунте ведомства в соцсети приведена подробная информация о предстоящих изменениях.

Для жителей Петербурга это означает, что в период с 14 по 17 июня им придется изменить свои привычные маршруты и терпеть неудобства из-за пробок и нарушений в работе общественного транспорта. Представители аэропорта «Пулково» обратились к пассажирам с просьбой выезжать заранее, чтобы не опоздать на самолет.

Петербуржцы, комментируя в Сети информацию Комитета по транспорту, выразили мнение, что на фоне существующего транспортного коллапса большая ошибка менять его ради ПМЭФ. По их мнению, в приоритете у чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова должны быть жители Петербурга, а не гости и участники форума.

«Почему они ущемляют права горожан? Своими перекрытиями они мешают тысячам людей, нельзя ставить интересы горстки людей над интересами большинства», — пишет один из жителей.

С этим мнением солидарны и читатели «Фонтанки», они убеждены, что очень дорогой «корпоратив» для госкомпаний не стоит всех тех неудобств, которые он создал.

Кроме того, петербуржцы не видят никакой пользы для города от ПМЭФ, в подтверждение этого говорит тот факт, что большая часть соглашений о намерениях, заключенных Петербургом в 2022 году на полях форума, так и не были реализованы и остались только «на бумаге». Хотя Беглов, говоря об итогах ПМЭФ-2022, отметил, что город заключил 46 соглашений на общую сумму 503,6 млрд рублей.

Илья Орешкин