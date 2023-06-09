 

Замазываем синяки или прыщики. Как правильно наносить консилер

09.06.2023, 13:10, Разное
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Когда дело доходит до нанесения макияжа, большинство людей используют тональный крем, румяна и помаду. Некоторые также наносят консилер. Но не все знают, как правильно это делать. Поделимся правилами и советами в сегодняшней статье.

Для чего нужен консилер

То, как вы наносите консилер, зависит от типа продукта и от того, где вы его наносите. Возможно, вы задавались вопросом, почему ваш любимый консилер отлично маскирует прыщи, но всегда оставляет следы под глазами, а даже самый густой слой продукта не держится дольше полудня?

Консилер незаменим в косметичке по многим причинам, от скрытия высыпаний до осветления области под глазами. Консилер — действительно универсальный продукт, который можно использовать для всего: от моделирования и контурирования до маскировки и покрытия. Вы можете использовать его, чтобы убрать темные круги под глазами, скорректировать контур, сделать нос более четким.

Как и в случае с любым продуктом для макияжа, если вы хотите добиться безупречного результата и стойкого покрытия, все зависит от техники нанесения. Использование слишком большого количества или неправильного продукта может подчеркнуть область и привлечь внимание.

Точно так же важно, когда вы наносите консилер. Сначала используйте тональную основу, а только после наносите консилер. Конечно, инструменты, которые вы используете для этого, также имеют решающее значение. Отлично подойдут кисти и кончики пальцев, спонжи и мини-пуховки.

Как наносить консилер для уменьшения темных кругов

Если у вас есть темные круги под глазами, то консилер — лучший способ осветлить их и выровнять цвет лица. Тем не менее, важно уметь правильно его использовать, чтобы не испортить макияж. Для этой области лица лучше всего подходят легкие кремообразные консилеры, которые можно наносить тонким слоем. Подготовьте кожу с помощью увлажняющего крема для глаз, а затем нанесите осветляющий консилер с текстурой, похожей на сыворотку. Сделать это можно пальцем, чтобы не переборщить.

Как наносить консилер для маскировки высыпаний

Когда дело доходит до маскировки прыщей и высыпаний, вам понадобится совершенно другой тип продукта и иная техника нанесения. С этой целью лучше всего использовать маленькую плоскую синтетическую кисть для точечного нанесения продукта. Затем чуть припудрите это место.

Как скрыть покраснения

Если у вас есть покраснения на лице, смешайте консилер с небольшим количеством увлажняющего крема. Это позволит лучше растушевать продукт для более естественного вида.

Для нанесения воспользуйтесь пушистой кистью, как для растушевки теней. Проведите ею легкими движениями по участкам, где видны покраснения. Выбирайте консилер, который увлажняет кожу, но при этом имеют хорошее покрытие. Избегайте слишком густых средств.


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