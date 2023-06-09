От пучков до локонов. Актуальные летние прически, которые легко повторить дома

Из всех сезонов лето, вероятно, одно из идеальных времен года для экспериментов со своими прическами. Тенденции летних укладок 2023 года отличаются простотой, поэтому их будет легко повторить в домашних условиях, без помощи профессионального парикмахера.

Натуральная текстура

В последние годы набирает обороты тренд на естественность. Стилисты предлагают просто полюбить свои натуральные волосы, какими бы они ни были: кудрявыми, гладкими, пушащимися и так далее.

Боб

Это официальный тренд 2023 года. Стиль вашего каре может варьироваться в зависимости от того, хотите ли вы придать прическе резкость или смягчить кончики при помощи филировки. Боб, доходящий до подбородка, идеально подходит для летних месяцев, оставаясь при этом достаточно длинным, чтобы его можно было собрать сзади в пучок.

Роскошный блонд

Стать блондинкой – отличный выбор летом 2023 года. Чтобы светлые волосы выглядели наилучшим образом, придание им блеска и поддержание их в отличном состоянии имеют первостепенное значение для сохранения их роскошного вида. Следует отдавать предпочтение медовым тонам с вкраплениями темных прядей.

Мягкий медный

В 2023 году медные оттенки волос должны быть немного приглушенными, смягченными. Красные и медные тона склонны к быстрому выгоранию на солнце, поэтому покупайте хорошие средства для волос.

Стиль 90-х

Пришло время достать из шкафа бигуди или мультистайлер для волос, так как в моду стремительно возвращаются эпатажные 90-е. Используйте эти приспособления и укладочные средства, чтобы создавать эффектные объемные волны. Тонкие слои и пышные завитки станут большим трендом лета-2023.

Упругий объем

Этим летом объемная укладка достигает новых модных высот. Великолепная объемная укладка феном никогда не выходит из моды. Нет ничего более придающего уверенности, чем смелая и объемная прическа. Это поднимает настроение и приковывает взгляды.