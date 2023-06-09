 

На Avito начали появляться запчасти от Boeing 777, аварийно севшего на Колыме

09.06.2023, 13:33, Разное
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На сайте Avito появились объявления о продаже запчастей самолёта Boeing 777, который недавно аварийно сел на Колыме.

В Магадане продаются больше двух десятков различных фрагментов лайнера. Часть из них не представляют интерес для ремонта действующего парка и могут быть использованы как сувениры, но встречаются также важные узлы и элементы.

О том, что «трофейный» Boeing пустят на запчасти для ремонта отечественного авиапарка, стало известно накануне, 8 июня. Росавиация оперативно оформила все необходимые разрешения и сертификаты соответствия. В ведомстве обещали, что в дело пойдёт всё, хотя некоторые компоненты, которые и могли послужить причиной аварийной посадки, предстоит дважды перепроверить, прежде чем устанавливать на самолёты.

Однако судя по всему, часть деталей всё-таки «ушли налево» – прямо сейчас компании и частные лица в Магадане продают штурвал КВС, элементы обшивки, пять иллюминаторов, панель приборов, руль высоты и мехнические компоненты, предназначенные для управления элеронами. Последнее вызвало особенное возмущение в Росавиации, поскольку российские авиакомпании сейчас остро нуждаются в элементах механизации крыла для самолётов Boeing. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации и вернуть все украденные запчасти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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