Россияне массово покупают системы видеонаблюдения, боясь оставить дом без присмотра

Продажи системы видеонаблюдения в РФ выросли в 2,5 раза с мая прошлого года. Об этом “Газете.Ru” рассказали в пресс-службе МТС, ссылаясь именно на розничную сеть.

Ритейлеры считают, что начало сезона отпусков является одной из основных причин всплеска спроса. Россияне приобретают системы видеонаблюдения, чтобы быть уверенными, что их дома и квартиры не останутся без присмотра, когда они уезжают в отпуск. Повышению спроса также способствует снижение цен на оборудование: цена камеры с января снизилась на 15 % и в мае составила 2918 рублей. Расширение продуктовых линеек также способствует росту продаж. В 2023 году на российском рынке увеличится количество моделей, которые являются беспроводными и обладают высоким уровнем автономности. Также должны получить большее распространение устройства, способные распознавать лица, отправлять уведомления по SMS или выполнять другие функции.

Россияне также покупают детекторы движения, которые определяют присутствие в доме людей. В мае продажи этого оборудования выросли на 65 процентов по сравнению с предыдущим годом. МТС сообщает, что около четверти продаж датчиков движения и камер наблюдения приходится на Москву и ее окрестности.