Zа Vойну: Тихая смерть

Тихая смерть

Минные поля всегда были бичом танков, независимо от их страны производства, веса и толщины брони. Боевые потери танков Красной армии в 1943-1945 годах по видам средств поражения распределялись примерно так: от артогня — 88-91 %; от мин и фугасов – 4-8 %; от бомб и артогня авиации — 4-5 %. Понятно, что это средняя температурка по больнице, Карельский фронт в 1944 г. утратил от мин 35% боевых потерь бронетехники.

Но настоящим бенефисом минного оружия стал, конечно, Курск-43, без малого 80 лет назад. На южном фасе в первый день «Цитадели» 5 июля 1943 г. именно мины стали сразу собрали обильную жатву. Согласно донесению ГА «Юг», в «Великой Германии» все 20 танков и 5 штурмовых орудий потеряны на минных полях, в 3-й танковой дивизии из семи потерянных за день PzKpfwIV шесть стали жертвами мин, в 8-й тяжелой роте «Тигров» дивизии СС «Дас Райх» из двух машин обе пострадали от мин, в дивизии «Мертвая голова» все танки и штурмовые орудия в первый день потеряны при попадании на минные поля. В одной из рот 503-го тяжелого батальона, начавшей 5 июля с 14 машинами, к концу дня осталась одна: 9 подорвались на минах, 4 подбиты.

«Пантеры» тоже массово выбивались на минных полях. К вечеру 11 июля 38 «Пантер» были боеготовы, 31 машина числилась в безвозвратных потерях и 131 требовала ремонта. Из 131 машины, требовавшей ремонта, 70 нуждались в починке ходовой части т.е. последствия подрыва на минах.

На северном фасе попытались реализовать вариант «умняк» и использовать высокие технологии. Таковыми стали тогдашние «дроны» — радиоуправляемые танкетки «Боргвард» B.IV. В полосе советской 81-й гв. сд вследствие большой глубины минного поля на пробивание трех проходов было израсходовано аж 12 штук B IV. Проделанные таким образом проходы были пройдены передовыми танками без подрывов на минах.

Однако предусмотренное в приказе обозначение проходов саперами не состоялась, ввиду чрезвычайно сильного артиллерийского огня. Из-за этого в наступлении образовалась заминка. Большое количество султанов разрывов на поле боя помешало «Фердинандам» ясно распознать проделанные B IV проходы, которые не были никак обозначены. На жестком дерне гусеничный след танкетки B IV почти не был различим. Поэтому, несмотря на проделанные проходы, «Фердинанды» 653-го батальона начали выходить из строя из-за подрывов на минах. Уже в самом начале боя подорвались 10 самоходок. В итоге к 17.00 5 июля в строю в 653-м батальоне осталось только 12 «Фердинандов» из 45 имевшихся к началу сражения. Несмотря на 200-мм бронированный лоб самоходки.

В соседнем корпусе при подходе к назначенному участку один взвод роты «Боргвардов» попал на собственное неизвестное минное поле, вследствие чего вышло из строя 4 танкетки. Другой взвод, израсходовав 4 B IV, смог проделать только один проход в советском минном поле. Далее всего один советский снаряд произвел полное опустошение в рядах радиоуправляемых машин. Артиллерийский снаряд попал в танкетку, находившуюся на исходных позициях. Она с грохотом разлетелась на части, причем взрывом были подожжены еще 2 других «Боргварда» B IV, также вскоре сдетонировавшие. Кроме того, «Боргварды» стали использовать по позициям противотанковых пушек. Неудивительно, что они быстро кончились. Потеряв большую часть «Фердинандов» на минах, 654-й батальон далеко не уехал.

Вместе с тем, надо понимать, что после утраты массы танков на минах, на южном фасе немцы таки пробились до Прохоровки на оставшихся в строю машинах.

(c) А.Исаев

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