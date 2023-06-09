Ванга: небо над Нью-Йорком станет оранжевым, а затем в Белый дом вернётся оранжевый человек

Личный биограф болгарской ясновидящей Вангелии Гуштеровой, писатель Велизар Властимиров опубликовал пророчество Ванги, в котором упоминается оранжевое небо над Нью-Йорком.

По мнению провидицы, оно знаменует возвращение в Белый дом «оранжевого человека».

По словам Властимирова, Ванга сделала это предсказание во время визита в её дом госсекретаря США Генри Киссинджера в 1975 году. Провидица взяла Киссинджера за руку и сказала ему: «тебе уже сто лет стукнет, когда небо над Нью-Йорком станет оранжевым. И когда это случится, в Белый дом вернётся оранжевый человек».

Киссинджер тоже упоминал этот эпизод в своих мемуарах, однако не относился к пророчеству серьёзно, поскольку не ожидал дожить до 100 лет. Однако это случилось, а потом небо над главным городом США затянуло оранжевым маревом.

– Мы не знаем, о чём может идти речь, – комментирует ситуацию вице-президент США Камала Харрис. – Мы, конечно, будем рады, если цветные люди – чёрные, красные, голубые, ну или хотя бы и оранжевые – занимали места в президентской администрации. Но о ком именно говорила Ванга, называя его «оранжевым человеком», я не представляю. Думаю, это какой-нибудь республиканец. В нашей партии таких точно нет.

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