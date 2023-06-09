Пикси с челкой визуально улучшает форму лица – еще одна стрижка, на которую стоит обратить внимание в 2023 году

Летом тяжело делать красивые укладки, поэтому возникает желание сделать прическу, которая не будет требовать особого ухода и отнимать много времени. Идеальное решение в данном случае — это стрижка пикси с челкой.

Кому подойдет

Пикси предполагает короткие волосы, поэтому уход за такой стрижкой не занимает много времени. Подобная прическа обладает омолаживающим эффектом, поэтому ее рекомендуется делать возрастным женщинам.

В то же время и на молодых девушках пикси тоже смотрится стильно. Такая прическа придает образу озорства, легкости, небрежности, немного дерзости. В целом образ получается живым, а не искусственно-гламурность. Учитывая нынешний тренд на естественность, такая стрижка является весьма актуальной.

Наличие челки в пикси — возможность сделать образ не мальчишеским, а более женственным. Такая стрижка идеально подходит для обладательниц тонких волос, лишенных объема. Техника стрижки позволяет создать прикорневой объем. Прическа выглядит более пышно и привлекательно.

Преимущества

Пикси с челкой — это та стрижка, которая поможет скорректировать овал лица и скрыть недостатки. Ведь если вы укорачиваете экстремально пряди в височных зонах и не носите челку, то полностью открываете лицо и даете возможность увидеть все несовершенства. Например, подчеркиваете пухлые щечки. Или если с возрастом кожа на лице стала дряблой, то это очень хорошо видно при экстремально коротком пикси без челки.

Наличие челки меняет ситуацию. Во-первых, с ее помощью можно скрыть морщины на лбу. Во-вторых, можно визуально смоделировать овал лица, приблизив его к идеальному.

Например, если у вас вытянутое и прямоугольное лицо, тогда челка визуально его «укоротит», смягчит и создаст иллюзию овальной формы, которая считается самой совершенной.

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Если сделаете обрамление волосами вокруг лица (отрастив в височных зонах прядки длиной в несколько сантиметров), то скроете неидеальный овал лица, вызванный дряблой кожей. Плюс ко всему челка с удлиненными прядками по бокам позволит скрыть «гусиные лапки» вокруг глаз.

Недостатки

Как и у любой прически, и у пикси с челкой присутствуют свои недостатки. Например, что стрижку придется обновлять каждые 6-10 недель. Возможно, и чаще, если волосы у вас отрастают достаточно быстро.

Поэтому готовьтесь к тому, что нужно будет регулярно посещать парикмахера, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.

С другой стороны: результат действительно того стоит.